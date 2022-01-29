Сколько можно сэкономить, если отказаться от авто? 29.01.2022, 22:19

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Истории минчан, которые все посчитали.

«Машина съедает кучу денег!» — любят жаловаться автолюбители, но вытащить себя на мороз из уютного салона для какой-то там «экономии» решаются не все. С другой стороны, есть каршеринг и такси, которые могут стать комфортной альтернативой. «Онлайнер» нашел белорусов, которые сознательно отказались от личного транспорта, чтобы сократить траты. Никита предпочитает обходиться без колес именно зимой (и ставит машину на это время в отапливаемый гараж), а Сергей и Игорь после финансовых подсчетов вообще от авто избавились. Вот какая математика получилась.

Никита: «Подумал: почему бы мне не поберечь машину зимой?»

Никита купил машину 5 лет назад — дизельный Mercedes 2000 года. Потратил на покупку $4800 и еще немалую сумму вложил, чтобы «привести авто в нормальное состояние». А потом началось: помимо текущих трат на обслуживание и топливо после зимнего сезона нужно было каждый год отдавать $500 на кузовные работы.

— У этих машин очень слабый кузов, после зимы он начинает гнить, поэтому по-хорошему каждый год нужно тратить деньги на перекраску — капот, крылья, задние арки. Несколько лет назад я в очередной раз все отремонтировал и подумал: а почему бы мне не поберечь машину?

Уже третий сезон подряд в ноябре Никита ставит свою машину в многоуровневый гараж и забывает о ней примерно до апреля. Аренда места площадью 18 «квадратов» обходится минчанину в $60 в месяц. Еще 30—50 рублей уходит на коммунальные платежи (в зависимости от того, отапливается помещение или нет).

Из машины зимой Никита с семьей пересаживается на каршеринг/такси/маршрутки. Живет минчанин в Лебяжьем, работает на Немиге, поэтому в офис ему даже удобнее ездить на общественном транспорте: не нужно платить за парковку. Когда нужно сгонять в гости к родителям в Серебрянку или прокатиться по городу по делам, удобно брать каршеринг, говорит мужчина. Он посчитал, что аренда авто обходится в два раза дешевле такси, если не ездить в часы пик.

Летом ситуация другая: семья регулярно бывает на даче за 100 км от Минска и много путешествует по Беларуси, поэтому без машины никак не обойтись. Если бы не загородные поездки, Никита полностью отказался бы от авто.

Все свои транспортные расходы наш герой подробно фиксирует. На картинке ниже — расходы на топливо в 2021 году. За сезон Никита проезжает примерно 20—25 тыс. км. Расход дизеля в городе — 8—9 литров на 100 км, на трассе — 5—7 литров.

А вот так выглядят общие расходы на машину в 2021 году — с учетом обслуживания. Никита уточняет, что покупает некоторые запчасти для машины зимой — отсюда «лишние траты» на машину в холодный сезон.

Расходы на каршеринг и такси получились значительно скромнее. Вот отчет за год:

Журналисты решили сравнить траты Никиты на транспорт в зимний сезон (с декабря 2020 года по март 2021, полный отчет есть в редакции) и в летний (с апреля по октябрь 2021-го включительно). Получились следующие цифры.

Получается, что в холодный сезон на каршеринг, такси и место в отапливаемом гараже Никита расходует менее 1500 рублей. В предыдущие годы минчанин не вел учет личных финансов, поэтому не можем объективно сравнить, сколько он тратил зимой на личное авто. Но минчанин уверяет: машина обходилась ему гораздо дороже.

— Вот смотрите: когда я впервые поставил машину в гараж, у меня не было зимней резины — мне не пришлось ее покупать. Это уже плюс $400. Кузовные работы — каждый год по $500, страховка, обслуживание — все это требует денег.

Отказ от машины зимой для меня — это существенная экономия. Да и комфортнее в холодное время каршерингом пользоваться: машины чаще всего почищены, теплые, и я всегда нахожу варианты рядом с домом в пределах 10 минут ходьбы.

Сергей: «Я не из тех, для кого общественный транспорт — удел бедных»

Этой зимой Сергей оказался без машины впервые за долгие годы. Более 5 лет он ездил на Peugeot 306, которую купил в свое время за $2500. Поломки были не такими уж значительными, но случались довольно часто, поэтому минчанин и задумался о покупке более нового авто.

— Ремонты уже начали напрягать, если честно. Я обдумывал варианты: либо купить авто за те деньги, которые у меня есть (около $5 тыс.), либо взять кредит и купить что-то поновее.

А потом задал себе вопрос: нужна ли мне вообще машина, если за год я наезжаю максимум 15 тыс. километров?

Сел и внимательно все посчитал: стоимость владения автомобилем для меня составила $84,5 в месяц без учета топлива. Если накинуть бензин (берем расход в среднем 7 литров на 100 км), то получается $154,5 в месяц.

Даже с новой машиной всегда будут незапланированные расходы, убежден минчанин. Поэтому он принял для себя решение авто продать и замену не покупать — обойтись общественным транспортом, такси и каршерингом.

Тут минчанин делает оговорку: ему не нужно развозить детей по кружкам и торговым центрам. А на работу из пригорода он и раньше ездил на маршрутке, то есть качество жизни после продажи существенно не изменилось.

— Для меня абсолютно ненапряжно пользоваться общественным транспортом, нет такого понятия, что это непрестижно.

Я спокойно езжу на работу на общественном транспорте, хотя знаю, что некоторые считают это «уделом бедных». Для кого-то автомобиль — это показатель успешности, для меня — нет.

К тому же появился каршеринг, я посмотрел тарифы и подумал, что если мне вдруг понадобится съездить сразу во много мест или куда-то далеко, можно недорого взять машину в аренду. И это вполне себе комфортно.

Вот как Сергей посчитал расходы на автомобиль:

Без машины Сергей живет всего месяц, и острой необходимости пользоваться каршерингом у него пока не было (за город он не выезжал). Зато в ноябре активно пользовался общественным транспортом и считал все расходы.

Логистика была такой:

работа-дом (5 дней в неделю) — маршрутка, автобус;

тренажерный зал (3—4 раза в неделю) — маршрутка, автобус;

другие дела — маршрутка, такси, общественный транспорт.

По тратам картина следующая:

метро/автобус/троллейбус/трамвай — 43,5 рубля;

маршрутка — 43 рубля;

такси — 40 рублей.

Итого на общественный транспорт минчанин потратил 126,5 рубля. Напомним, машина ему обходилась в $154,5, или 391,6 рубля в месяц. Экономия — более чем в три раза.

— А еще есть такое приятное чувство, что у меня ничего не поломается и не будет болеть голова о том, что надо где-то это починить, договориться, отвезти, потом забрать.

Как в старом советском анекдоте, когда мужчина купил «Жигули» и рассказывает другу: «Представляешь, сколько всего я стал успевать! Вчера в одно место съездил и аккумулятор купил, в другом конце города сделал шиномонтаж».

Да, с новой машиной забот будет гораздо меньше, но траты на обслуживание, думаю, будут сопоставимыми из-за дорогостоящих запчастей. Поэтому я сейчас для себя не вижу необходимости в машине и чувствую себя комфортно.

Игорь: «Очень вовремя продал машину»

Более 14 лет Игорь был владельцем Audi A6 Quattro, проехал в общей сложности около 460 тыс. км, но два года назад решил машину продать. Причина банальна — сложная финансовая ситуация.

— У машины пошла коррозия по кузову, нужно было вложить в хороший ремонт $2—2,5 тыс. В тот момент у меня просто не было этих денег. А продолжать ездить на такой машине было не совсем приятно. Купили у меня авто довольно быстро и по хорошей цене — из-за достойной комплектации (у меня есть привычка устанавливать оригинальные или лицензионные запчасти). И продал я машину очень вовремя, кстати. Спустя некоторое время моей собаке понадобилась экстренная полостная операция, это был вопрос жизни и смерти. И у меня как раз были деньги на руках благодаря проданной Audi.

Минчанин посчитал: с обслуживанием и топливом на 100 км пробега авто у него уходило примерно $12 (средний расход дизеля — 6,6 л). В год Игорь проезжал от 16 до 45 тыс. км. Таким образом, на машину каждый год приходилось тратить от $1920 до 5400 — деньги ощутимые.

После продажи Audi Игорь переключился на каршеринг. Говорит, пользоваться общественным транспортом в его ситуации совсем неудобно: живет он на площади Казинца, а работает в Уручье. На дорогу утром и вечером уходило около часа, потому что приходилось менять несколько видов транспорта. А на арендованной машине, по словам героя, добраться до работы можно за полчаса.

— Первое время, конечно, испытываешь стресс из-за того, что машину каждый раз нужно где-то искать, а потом привыкаешь. Либо я живу и работаю в таком удачном месте, что туда машины каршеринга стягиваются, либо их уже просто очень много в городе. В общем, проблем особых нет, максимум минут 20 мне приходилось идти пешком до машины.

С 2019 года Игорь считает все траты на каршеринг. Говорит, что в некоторых случаях поездки обходятся ему в «плюс» (в таблице ниже это обозначено как «доход»). Секрет в том, чтобы заправляться по пути на работу — тогда тебе начисляют бонусы.

— За заправку обычно 4—5 рублей платят. Поэтому, когда есть время, я еду по кольцевой дороге на одной машине, заправляю ее, оставляю, потом пересаживаюсь на другую. Вторую машину тоже заправляю по пути на работу. Получается очень выгодно, — отмечает Игорь.

Вот сколько потратил на каршеринг за 2,5 года (суммы указаны в рублях):

Всего за 2020-й Игорь отдал разным каршеринговым компаниям 2410 рублей, за 2021-й набежало меньше — 955 рублей. С августа этого года у минчанина появился доступ к рабочей машине, вот почему расходы на аренду авто стали ощутимо меньше.

Сравним максимальную сумму, потраченную на аренду авто (2410 рублей за прошлый год), с минимальными расходами Игоря на личную машину ($1920, или 4840 белорусских рублей). Экономия получается в два раза.

Цифры, безусловно, греют душу, при этом минчанин сомневается, что жизнь без машины ему подходит на все 100%.

— Если честно, я все же задумываюсь о покупке авто: это удобно, когда ты в любой момент можешь взять и поехать в нужное место. Машина — это комфорт, хоть и требует немало времени и денег на содержание.

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