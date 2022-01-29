Премьер-министр Польши впервые посетит Украину 29.01.2022, 22:21

Матеуш Моравецкий встретится с Владимиром Зеленским и Денисом Шмыгалем.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на следующей неделе посетит Украину. Об этом сообщил спикер польского правительства Петр Мюллер 29 января, пишет gordonua.com.

"Польша поддерживает Украину в деятельности, направленной на предотвращение агрессии России", – заявил он.

По словам Мюллера, во вторник, 1 февраля, Моравецкий в Киеве встретится с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир в Европе", – добавил он.

Моравецкий стал премьер-министром Польши в 2017 году. Он пока не посещал Украину в этой должности.

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