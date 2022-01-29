Для «пустующих» квартир заметно подорожала коммуналка 29.01.2022, 22:30

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Лукашисты лезут в карманы белорусов.

В Беларуси 1 января повысили тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Zerkalo.io посмотрело, как изменились «экономически обоснованные тарифы» за ЖКУ для квартир, в которых никто не зарегистрирован.

Как подорожали отопление и горячая вода

Экономически обоснованный тариф на отопление и горячую воду с 1 января повысили с 107,31 до 118,85 рубля за 1 Гкал. То есть рост — на 10,7%. При этом субсидируемый тариф сейчас составляет 21,9245 рубля за 1 Гкал.

К примеру, в двухкомнатной квартире в Минске на 50 «квадратов», в которой прописан 1 человек, за потребленный объем в 1,0163 Гкал сейчас нужно будет заплатить 22,28 рубля. Если же в этой квартире никто не прописан, то сумма к оплате за отопление за январь составит 120,79 рубля (в декабре прошлого года было 109,06 рубля).

За горячую воду (за 0,4198 Гкал) в этой же квартире по полному тарифу сейчас выйдет 49,89 рубля (в декабре прошлого года — 45,05 рубля). В таком же жилье с прописанными счет был бы 9,2 рубля.

Как выросли тарифы на техобслуживание и водоснабжение

Предельно-допустимый полный тариф за водоснабжение повысили на 16,1% — до 1,3499 рубля за 1 кубометр.

Экономически обоснованный тариф за техническое обслуживание с 1 января вырос на 5,7% — до 0,15 рубля за один квадратный метр.

Вывоз мусора для тех, кто оплачивает по полном тарифу, с января также подорожал: для домов, оборудованных функционирующим мусоропроводом, — на 12,1% по сравнению с декабрем, а без мусоропровода — на 13,6%.

Как изменились полные тарифы на электричество

С 1 января также повысили полные тарифы на электроэнергию. К примеру, одноставочный тариф (в том числе для отопления и горячего водоснабжения) подняли на 11% — до 0,2552 рубля за кВт·ч. Если раньше за 100 кВт·ч нужно было заплатить 23 рубля, то теперь — 25,5 рубля.

Подняли также полные дифференцированные тарифы — как по двум временным периодам, так и по трем. Повышение — на 11%.

Как выросли тарифы на газ

Полные тарифы на сжиженный газ увеличили с 1 января в среднем на 23%, а на природный газ — почти на 12%.

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