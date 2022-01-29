На что белорусам обратить внимание при сдаче или аренде дома? 29.01.2022, 22:50

Рекомендации риелтора.

Как быть, если жизнь в деревне не прельщает, но в наследство достался домик в деревне? А что делать, если так хочется вырваться на природу, но средств на собственное загородное жилье не хватает? Ответы на эти вопросы – в материале «АиФ»?

На любой кошелек?

Пик сезона аренды дач, как правило, наступает с приходом первых теплых деньков. Исходя из того, что зимы в последнее время у нас довольно теплые, спрос может оживиться уже в марте. Конечно, удовольствие это не из дешевых. К тому же на фоне пандемии количество людей, готовых уйти на дачную «удаленку», выросло.

Диапазон цен довольно широкий. К примеру, на интернет-площадке объявлений дача с удобствами во дворе обойдется арендатору в сумму около 400 руб. в месяц. А вот за «теплый уютный дом в Минском районе со всем необходимым для проживания» просят в среднем от 1 тыс. руб. в месяц. Цена домика может возрасти в зависимости от развитости инфраструктуры поселка, наличия дополнительных «плюшек» в виде бани на участке, летней террасы, беседки, гаража, речки неподалеку и т. д. В регионах цены, как правило, немного ниже. Стоит иметь в виду, что в стоимость аренды часто не входят коммунальные платежи.

Как объяснили опытные отдыхающие, о летнем отдыхе в деревне стоит позаботиться еще в начале года, зимой. «Мне повезло, я уже в течение четырех лет в теплый период снимаю полдома с отдельным входом у пожилой женщины неподалеку от Минска. Во второй половине дома живет сама хозяйка, но меня это не смущает. Она понимающая и никогда не тревожит вас. В доме все коммуникации, прекрасная лужайка, баня. Помню, когда впервые появилась идея о съеме домика, объявлений вроде было и много, но найти подходящий вариант оказалось непросто. Хозяева, как правило, хотят сдать дом сразу на весь сезон, практически никто не соглашался на месячную аренду. И вот через знакомую на работе я узнала о том, что одна бабушка ищет к себе на подселение приличных людей. Этот вариант оказался самым лучшим! Так что советую расспросить своих знакомых», – поделилась своим опытом читательница.

ЧТО УЧЕСТЬ?

«Конечно, при аренде дома лучше всего заключить договор найма. Это ваша безопасность, которая в случае чего поможет соблюсти гарантийные обязательства. Внимательно читайте договор, там должны быть прописаны сроки аренды, стоимость, условия и порядок оплаты. Изучите документы и убедитесь, что перед вами действительно полноправный хозяин участка. Стоит заранее оговорить и прописать в договоре, что делать, если во время аренды, например, возникнут проблемы с электричеством или водой», – рассказала риелтор.

Обязательно обращайте внимание на соотношение цены дома и его характеристик. Трехэтажный коттедж с хорошим ремонтом не может стоить 100 руб. в месяц. Остерегайтесь мошенников. Также учтите, что часть хозяев под «длительным» сроком понимают не три месяца лета, а, например, целый год или полгода.

Прежде чем отправиться на дачу, стоит подумать и о следующих нюансах: насколько развито транспортное сообщение, стабильна ли связь, как отапливается домик (ведь даже летней ночью можно замерзнуть), установлены ли москитные сетки на окнах (иначе проблемы с комарами вам обеспечены). Обратите внимание, есть ли возможность подключить электроприборы, поскольку в некоторых населенных пунктах сеть может не выдержать включения электрочайника или «микроволновки». Подумайте, как вы будете принимать душ, стирать вещи, обязательно возьмите с собой аптечку с базовым набором лекарств. Узнайте, есть ли неподалеку аптеки, магазины, какой у них график работы.

Если вы хотите не арендовать, а сдать дом, то тут тоже важно учесть некоторые нюансы. Во-первых, где искать арендатора: поинтересуйтесь у знакомых, можно обратиться в агентство недвижимости (но важно подобрать компанию с хорошей репутацией) или самостоятельно разместить объявление в Интернете. Чаще всего дачные домики потенциальные клиенты ищут именно в Сети. Оговорите все условия сдачи жилья. Следует заключить договор найма жилого помещения. Это осуществляют расчетно-справочные центры. Если в вашем городе их нет, обращайтесь в ЖКХ, исполкомы. Также нужно обратиться в налоговую и сообщить, что собираетесь сдавать дачу. Если все делать нелегально, есть риск привлечения к административной ответственности.

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