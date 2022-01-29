«Запасной аэродром» подельников Путина зашатался 29.01.2022, 22:54

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Мировые лидеры делают важные заявления о хозяине Кремля и его окружении.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трусс дала комментарии по поводу выступления в парламенте премьер-министра Бориса Джонсона. В частности, он заявил о том, что в числе прочего, Великобритания готовит пакет санкций, прямо касающиеся правителя Pоссии Путина, пишет украинский блогер Anti colorados.

Министр подтвердила, что в общих чертах, пакет санкций уже готов и будет мгновенно введен в силу, как только войска РФ ступят на территорию Украины. На прямой вопрос об этом, она сказала следующее:

«Мы ничего не исключаем и будем предлагать новое меры для того, чтобы ужесточить наш режим санкций, чтобы мы могли ориентироваться на большее количество компаний и частных лиц в России».

Буквально перед этим такие же заявления прозвучали из Белого дома, где прямо сказали о том, что в этот раз санкции будут весьма болезненными не только для экономики РФ, но и лично для Путина. Источники в Госдепартамете сообщили о том, что проделана огромная предварительная работа для того, чтобы определить круг активов, которыми Путин располагает через подставных лиц. Причем, эти мероприятия обсуждаются с европейскими партнерами и оттуда кое-что ушло в арабскую прессу, которая сообщила о том, что под санкции попадут активы, формально числящиеся на других лицах, например – на бывшей гимнастке и подруге Путина. Очевидно, что речь идет о Кабаевой.

В любом случае, сейчас речь идет о том, что путинские уловки по распределению своего несметного бабла на различных Тимченок, Ролдугиных, Кабаевых и прочих десятков, если не сотен других лиц, уже не работают. Все они давно взяты на заметку и только что была закончена проверка этих списков на обоснованность их ассоциации с деньгами Путина. Как отмечают различные источники, эта крайне дотошная и кропотливая работа уже осталась позади и теперь заканчивается уже рутина, а именно – что и за кем из лиц этого списка числится и где оно находится.

И вот заявление премьера и министра иностранных дел Британии является крайне ценным, поскольку до сих пор Великобритания считается тихой гаванью для этих деятелей. Ведь и сами они уже стали совсем не бедными людьми, поскольку сплошь – поставлены на кормление и потому – заготовили себе «запасные аэродромы» в нормальных странах, а по ряду причин, именно Британия стала для них желанным пристанищем. И между прочим, отдельные пациенты там уже пустили корни и считают свое положение там крепким и устойчивым.

Но как теперь можно понять, Британия не только выполняет просьбу США по выявлению таких активов, но действует инициативно и можно не сомневаться, что там вывернут все, до последнего пенни. Поэтому практически синхронное заявление Байдена и Джонсона на эту тему говорит о том, что работа уже практически закончена и они оба довольны тем, что поставлено в режим готовности.

В американской и европейской прессе уже несколько раз встречалось выражение о том, что условный Запад уже четко сформулировал свою позицию по этому узлу вопросов и что мяч находится на стороне Путина. Но обычно это читают как пассаж политической игры, но на самом деле, она ушла уже в область шкурных интересов самого Путина, и вот именно в этой игре мяч улетел на его сторону поля. Ну а как он им распорядится – увидим.

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