Байден в разговоре с Зеленским дал понять, что США ответят, если Россия вторгнется в Украину 3.01.2022, 8:00

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Фото из открытых источников

Глава Белого дома подчеркнул приверженность принципу «ничего о вас без вас».

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Байден четко дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры ответят, если Россия вторгнется в Украину, сообщает «Новое время».

Отмечается, что лидеры выразили поддержку дипломатическим усилиям, начиная со следующей недели по двустороннему диалогу по стратегической стабильности, в НАТО через Совет НАТО-Россия и в ОБСЕ.

«Президент Байден подчеркнул приверженность Соединенных Штатов и их союзников и партнеров к принципу «ничего о вас без вас». Он подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.

В свою очередь Зеленский отметил, что они «обсудили совместные действия Украины и США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию».

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