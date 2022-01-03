«Сашка не может даже прочитать текст» 5 3.01.2022, 8:05

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фото: anadolu agcency

Лукашенко стоял в полном одиночестве.

Telegram-канал "CYNIC" решил разобрать последнее выступление Лукашенко 31 декабря. Диктатор выглядел очень слабо:

- С первых же секунд выступления звучит тезис о "перевернутой странице". Он излишне резкий и бросающийся в глаза, что подчеркивает цель Лукашенко.

Далее идут опять традиционные для Брежнева "рабочие" и "трудовые коллективы". Между ними затесались "журналисты", но главный акцент сделан на "людях в погонах". Вся причина в построении самого предложения. Существительные (названия профессий) следуют попарно с союзом "и" между ними, но именно на "людях в погонах" (в самом центре) эта цепь разрывается. Вот эти "люди в погонах" нарушают конструкцию фразы, становясь речевым "апогеем", который в дальнейшем идет на спад - причем даже по голосу слышно "спадание".

Всякие лозунги о стабильности и "новых целях" я не комментирую - это обычные тривиальные "жабы", которыми кишат абсолютно любые новогодние поздравления.

А вот последовательность "растим хлеб, учим детей" достаточно показательна. Правильно всегда переходить от живых признаков к неживым, но Лукашенко даже в заготовленной речи "плюет" на "детей", выводя на первый план "хлеб". Это кажется незначительным, но подобная градация подчеркивает первичную ориентацию на экономику, а лишь затем на общество.

Это и так ясно, но "казус" просочился даже в выверенный текст. Это, на самом деле, уровень всей администрации, которая банально не заметила такой элементарной "оплошности" и не переставила части предложения местами.

После очередной помпезной фразы мы встречаем милитаристский лозунг о том, как все рождаются, чтобы "умирать за Родину" и это, к тому же, представляется в виде вызова таинственным "тем", кто хочет стереть с лица Земли "молодое" белорусское государство (с вековой историей, записанной в Конституции? Кто-то запутался).

Из этого следует милитаристский тон. "Кругом враги", а "я защитник государственности". Зачем это находится в новогоднем обращении и кто, кроме вдохновителей Союзного Государства, хочет стереть с лица Земли Беларусь - остается загадкой.

Затем пошел "военный летчик" и "Димка" из "кейса Зельцера". И вот они сравниваются с ветеранами ВОВ, в дополнение к которым идут те, кто связан с реализацией приграничного миграционного кризиса. (Это можно считать оскорблением ветеранов?)

После очередного возвращения к надеждам на реализацию задуманного речь заканчивается. Также объявляется "Год исторической памяти".

Считываем "посылы":

1) Одиночество. Лукашенко стоял в полном одиночестве. Руки формируют "замок" - признак закрытости. К тому же это явно не "поза" для поздравления - так стоят охранники перед сельпо. Тут хотели сделать акцент на "стойкости", но не вышло.

2) Слишком явно люди заменены "вещью", хоть и "хлебом". К тому же хлеб звучит аж дважды, а вот призыв к "народному единству" не прозвучал вовсе, хотя именно этот год закончился. То есть в рамках выступления (а это вообще уникальный случай) происходит очень явная дифференциация на "своих" (силовиков), "лояльных" (бюджетников) и "врагов" (всех остальных).

3) Лукашенко не зря несколько раз упоминает "национальную" проблему", "национальное государство" и "вековую историю" - при этом все складывается в единый образ ВОВ, звучащий несколько раз в разных ипостасях. А ведь именно период СССР - это время, когда "нации" как таковые "растворялись" для создания "советского человека". Так, единственным "историческим центром", вокруг которого "крутится" белорусская государственность является этап, для которого характерно последовательное уничтожение признаков индивидуальности и национальной дифференциации? При этом даже намека на ВКЛ не представлено.

4) Выступление по "голосу" достаточно слабое. Нет ни тембра, ни огонька, ни живости - отчетливо слышно, что Сашка даже не может прочитать текст - захлебывается в словах и совершенно не соблюдает интонацию, начиная тараторить во время слюновыделения.

P.S. А с именами "героев" Лукашенко явные проблемы. Кто их помнит?

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