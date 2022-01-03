Каким будет 2022 год для белорусского туризма 3.01.2022, 8:17

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фото: holiday.by

Ушедший год для отрасли был по-настоящему «черным».

Республиканский союз туристических организаций обратился к представителям туротрасли с просьбой поразмышлять, на что стоит надеяться в новом году.

РСТО получил комментарии о перспективах развития туризма в Беларуси не только от представителей столичной туротрасли, но и от представителей из регионов.

Владимир Маковский, «Внешинтурист»:

— Я думаю, что, к сожалению, 2022 год в нашем туризме будет не лучше, чем 2021 год. Скорее всего, автобусные туры, в которых очень заинтересована наша фирма, не состоятся. Авиатуры будут, как в этом году – в те страны, которые не реагируют на политику Евросоюза. Это – Турция, Египет, ОАЭ. Возможно, в какой-то степени будут продаваться туры в Грецию. Те белорусские туристы, кто привит китайской вакциной, смогут отправиться на отдых в Испанию.

А в целом, я не вижу ни малейшего намека на то, что ситуация исправится кардинальным образом. Глава ВОЗ сказал – эта волна пройдет, но не расслабляйтесь – новая начнется. В обозримом будущем пандемия не кончится.

Я сказал коллегам на фирме так: скорее всего, мы потеряем следующий год, но 2023 год станет началом восстановления. Надеемся, что в 2023 году туризм начнет восстанавливаться.

Что касается въездного туризма, у нас были объемные планы, но пандемия все убила. Сейчас из дальнего зарубежья нет практически ничего. Понемногу ездят только россияне.

Если говорить о новом Законе «О туризме», который принят в стране, то его значение как-то померкло на фоне того, что происходит с нашим туризмом. Мы все понимаем, что идет приспосабливание к российскому законодательству – это, видимо, неизбежно. Туризм находится в плачевном состоянии, сама отрасль дышит на ладан, и в этих условиях изменение законодательства – это не то, что занимает профессионалов.

Дмитрий Царев, «Дорогобай»:

— В следующем году, надеемся, сохранятся наши «базовые» направления: Турция, Египет – для среднего класса, основного туриста, этого достаточно. Более состоятельные клиенты могут слетать в ОАЭ. Эмираты, в принципе, направление, приближенное к европейскому отдыху. Берешь проживание в Дубае с завтраками и самостоятельно отдыхаешь, путешествуешь по штату. Я не говорю, что Дубай – это Европа, но ОАЭ можно рассматривать как направление для тех, кто не любит «все включено». Если Египет и Турция – это, прежде всего, «все включено», то Дубай – альтернатива для какой-то самостоятельности.

Очевидно, что Грузия сохранится на нашем рынке. Возможно, добавятся какие-то российские новые направления. Автобусы переориентировались на Россию. Может, поставят в Сочи автобусные цепочки.

В целом, многое возможно. Но пока неясно, какая будет обстановка с пандемией и каковы будут правила въезда и выезда. Если все сохранится на этом же уровне, у белорусов будут возможности отдыхать в дальних экзотических странах. Это, конечно, требует дополнительных усилий от туристов. Если летим через Москву, нужен дополнительный тест – туда и на обратный путь – это дополнительные траты. Думаю, что объемы 2022 года будут приблизительно такие же, как в 2021 году. Если, конечно, не будет каких-то новых потрясений.

Дмитрий Груздев, «Агентство пляжного отдыха Велл», Витебск:

— Конечно, хотелось бы верить в лучшее. Но дай Бог, чтобы 2022 год был хотя бы таким, как 2021-й. Я посмотрел показатели прошлого года. Ноябрь, декабрь были точно такими же печальными, и надежды не было вообще никакой. Но с начала февраля у нас пошли активные бронировки. Мы тогда бронировали Тунис, Албанию, Болгарию и другие направления. Понятно, потом мы все это переносили, делали двойную работу, но, в итоге, что-то получили. Сейчас, понятно, этого не будет, потому что картина – совсем другая.

Сейчас снялись все региональные вылеты, это нас очень сильно подкосило, и я заметил, что очень упали бронировки по Египту. Бронируется Турция на раннем бронировании – видимо, из-за того, что маленькие первые взносы. То есть люди готовы платить 10% — в крайнем случае, бронь можно аннулировать: 10-20 евро штрафа – это не смертельно.

Подкашивает нехватка самолетов, из-за этого выросли цены по сравнению с прошлым годом, особенно в декабре-январе. Люди начинают сравнивать цены с Москвой, которая находится недалеко от Витебска, и потихоньку начинают летать из российской столицы. Конечно, немного пугают дополнительные пцр-тесты, страховки от невылета, но у нас бронируется Куба из Москвы, уже продали несколько туров в Венесуэлу.

Очень многие турагентства закрываются, во всяком случае, у нас в Витебске. Клиентура перераспределяется, оставшиеся на плаву забирают туристов, за счет этого выживают те, кто остался на рынке. Рынок в целом сжимается.

К сожалению, надежд на открытие европейского неба нет. Если только сюда пустят другие авиакомпании, те же – российские, и они нас будут возить в Европу. Очень хотелось бы, чтобы открылись наземные границы, в том числе – белорусско-украинская, многие летали бы через Украину. Раньше летали, и все было хорошо.

Мы понимаем, что труднее всего сейчас автобусникам. Если бы открылись наземные границы, автобусники ожили бы и на автобусные туры был бы повышенный спрос – в отсутствие многих авианаправлений.

Светлана Сысоева, «Пальмы Солнце Море», Пинск:

— Прогнозировать будущее, работая в регионах, – это отдельная тема. У нас достаточно печальная картина. Последние несколько месяцев все неважно, переживаем, что же будет в следующем году. Лето мы отработали нормально: спасибо, как говорится, «туроператорскому Богу» — были рейсы, удержали направления. Начало осени тоже было терпимым. С середины октября пошел спад. Думаю, что в прошлом году в те же месяцы все было гораздо более оптимистично. Наблюдаем катастрофическое падение спроса. На ближайшие даты – смешные цены на Египет, и все равно все горят.

Самый больной вопрос, на наш взгляд, — закрытые границы в Украину. Гарантирую – открой сейчас Украину – региональные агентства выжили бы. А так, боюсь, их ждет участь автобусных фирм.

Еще один больной вопрос для агентств – онлайн-продажи крупных операторов, когда сходу дается огромная скидка. Но ведь операторы всегда настаивали, что цепочка туроператор-турагент-клиент неразрывна. Пришла пандемия, всем стало больно, у всех главный вопрос – выживание, но, я считаю, операторам все равно надо держать марку – я имею в виду отношения между операторами и агентами. Хотелось бы, чтобы в новом году операторы держали эту марку, и белорусский рынок, который складывался десятилетиями, не сломался и выдержал.

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