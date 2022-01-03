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«Их лица замазаны, но они зря надеются, что их никто не опознает»

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  • 3.01.2022, 8:43
  • 7,992
«Их лица замазаны, но они зря надеются, что их никто не опознает»

Белорусы не забудут о смерти Дмитрия Усхопова.

28-летний житель Речицы Дмитрий Усхопов скончался в приемном покое районной больницы. Родственники умершего рассказывают, что в ночь с 31 декабря на 1 января его задержал милицейский патруль. При задержании мужчина якобы «сопротивлялся». Родственники Дмитрия считают, что парня избивали в милиции и обливали водой.

— Даже СК в своем позорном комментарии признал факт применения силы по отношению к погибшему. Все сходится, как дважды два, и от этого речицким отморозкам не удастся отмазаться.

Пропагандистская свора уцепились за трупные пятна, но почему-то они не могут ничего сказать ни про рану на голове, ни про следы на запястьях и коленях. Хотя ясно, почему — им нечего сказать.

Они опубликовали видеонарезку, которая обрывается на том моменте, когда двое карателей приводят Диму в отделение, а потом куда-то уводят. Что происходит там дальше — неизвестно. Их лица замазаны, но они зря надеются, что их никто не опознает, — комментирует факт милицейского беспредела Telegram-канал NEXTA.

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