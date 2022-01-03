Глобальный совет имамов запретил мусульманам ехать на Олимпиаду в Пекин 3.01.2022, 8:56

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Все из-за притеснений в Синьцзяне.

Глобальный совет имамов сделал специальное заявление перед Олимпиадой в Китае, которая пройдет с 4 по 20 февраля в столице Пекине. В нем сообщается, что мусульманам запрещается ехать на Олимпиаду. Таким образом совет решил поддержать китайских мусульман в Синьцзяне, подвергающихся со стороны властей «угнетению, пыткам и диктатуре», сообщает «Радио Свобода».

Заявление подписали муфтии России, Омана, Египта и других стран. Есть подпись и руководителя Всемирного уйгурского конгресса. Подписи казахстанского главного имама в заявлении нет.

«Глобальный совет имамов — первая и крупнейшая в мире транснациональная неправительственная организация мусульманского мира, лидеры веры из всех исламских конфессий и школ мысли. Мы поддерживаем и объединяемся с угнетенными уйгурскими мусульманами. Китайское правительство продолжает нарушать основные права китайских мусульман и права человека через угнетение, пытки и диктатуру. Властью, данной Совету Священной исламской семинарией Наджафа и выдающимися муфтиями исламского мира, глобальный Совет имамов постановил, что участие в Пекине-2022 запрещено. Это событие напрямую служит интересам тиранического и деспотического режима, который несет ответственность за геноцид и этнические чистки уйгуров», — говорится в заявлении.

В своем заявлении приветствует «растущее число организаций, которые бойкотируют Олимпийские игры 2022 года в Пекине».

Ранее США и еще ряд стран объявили Играм в Пекине дипломатический бойкот.

Мусульмане Китая, особенно в районе Синьцзяне, обвиняют власти в применении принудительного труда, массовом интернировании, принудительном контроле над рождаемостью, стирании культурной и религиозной идентичности коренных народов, разлучении детей с заключенными в тюрьмы родителями.

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