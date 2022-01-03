Ученые опровергли эффективность популярных «средств от похмелья» 1 3.01.2022, 9:00

Результаты работы опубликовали 31 декабря — как никогда вовремя, в преддверии Нового года.

Похмелье проявляется как группа симптомов, возникающих чаще всего из-за чрезмерного потребления напитков с этиловым спиртом и достигающих «пика», когда концентрация алкоголя в крови возвращается примерно к нулю. Самые распространенные — повышенная усталость, жажда, головная боль, мышечная боль, тошнота, дискомфорт в желудке, головокружение, чувствительность к яркому свету и резким звукам, раздражительность, нарушение координации, потоотделение и повышенное артериальное давление. Порой похмелье вызывает нарушения сна: хотя выпившие обычно быстрее засыпают, их отдых будет фрагментированным — этим объясняются ранние подъемы после бурной вечеринки и низкая продуктивность. Также злоупотребление спиртным усиливает уровень воспаления в организме: оно, в свою очередь, способствует недомоганию, пишет Naked science.

С этим постинтоксикационным состоянием сталкивался, скорее всего, каждый человек. Поэтому и вопрос о том, как побороть похмелье, оброс многочисленными мифами, которые не находят научного подтверждения.

Разобрать некоторые популярные методы «избавления» от похмелья решили ученые из Королевского колледжа Лондона и Южного Лондона при поддержке фонда Maudsley NHS Foundation Trust, специализирующегося на психическом здоровье. Результаты работы опубликовали в журнале Addiction 31 декабря — как никогда вовремя, в преддверии Нового года.

Авторы отчета провели систематический обзор 21 плацебо-контролируемого рандомизированного исследования с участием в общей сложности 386 человек. В них оценивалось любое «фармакологическое вмешательство или профилактика похмелья» при помощи различных веществ (всего — 23 наименования). Среди них: настойки на экстракте гвоздики и красного женьшеня, сок из корейской груши, толфенамовая кислота, пиритинол (ноотропное средство, полусинтетический водорастворимый аналог витамина B6), куркумин, дуолак ProAP4 (пробиотик), экстракт плодов Hovenia dulcis (конфетное дерево), экстракт акантопанакса или артишока, опунция, природная серосодержащая аминокислота L-цистеин (структурная основа кератина), Morning-Fit (смесь из сухих дрожжей, нитрата тиамина, гидрохлорида пиридоксина и рибофлавина), локсопрофен (нестероидный противовоспалительный препарат из группы производных пропионовой кислоты) и другие.

«В некоторых исследованиях сообщалось о статистически значимом снижении среднего процента общего показателя симптомов похмелья по сравнению с плацебо: для экстракта гвоздики — 42,5% против 19,0%, толфенамовой кислоты — 84,0% против 50,0%, пиритинола — 34,1% против 16,2%, красного женьшеня — 21,1% против 14,0%, сока корейской груши — 41,5% против 33,3%», — пишут ученые. Однако все предложенные доказательства оказались неубедительными и недостаточными, зачастую из-за методологических ограничений или неточных измерений.

Так, в выборку, на примере которой изучали эффективность экстракта гвоздики от похмелья, вошли всего 16 человек. В числе других ограничений было то, что в восьми изученных исследованиях участвовали только мужчины и ни в одном из них не участвовали люди старше 65 лет. Также во многих случаях не указывалось время приема спиртного, наблюдались различия в типах алкоголя. В итоге, по мнению авторов новой работы, необходимо больше исследований, чтобы выяснить, действительно ли перечисленные выше вещества помогают наутро после празднества

«Симптомы похмелья могут вызывать мучения, влияют на работу и продуктивность. Учитывая спекуляции в СМИ о том, какие средства помогают от похмелья либо нет, вопрос об их эффективности вызывает интерес у общественности. <…> Пока что самый надежный способ предотвратить симптомы похмелья — это умеренное воздержание от приема алкоголя», — подытожил ведущий автор работы доктор Эммерт Робертс.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».