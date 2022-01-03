Цены на бензин пойдут вверх? 3.01.2022, 9:10

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В предыдущем году цены искусственно сдерживались.

Что сейчас происходит с ценами на нефть и бензин? И как они будут меняться в начале наступающего 2022 года? В комментарии Myfin.by старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб высказал свое мнение по этим вопросам.

– Надо отметить, что тенденция последних 10 дней - это рост нефтяных котировок. Если до середины декабря нефть Brent опускалась до уровня 69,3 доллара за баррель, то к 30 декабря цена поднялась до 78,8 доллара за баррель. То есть мы видим достаточно уверенное восстановление спроса на нефть, при том, что предложение вслед за спросом пока не поспевает. Надо отметить, что сейчас нефть стоит дешевле, чем она стоила в конце октября, когда цены превышали 85 долларов за баррель.

Если говорить о тенденции ближайших недель, то вероятнее всего рост нефтяных цен до 82 долларов за баррель марки Brent. Это уровень цен середины ноября.

Что касается цены на топливо в Беларуси, то прогнозировать эти изменения достаточно сложно. То есть, мы знаем тактику, что периодически цена растет на 1 копейку. Но вот сама периодичность, с которой эти операции совершаются, остается загадочной. Это могут делать до двух раз в неделю, а иногда неделями к этой практике не возвращаться. При этом надо четко понимать, что повышение цен на бензин в Беларуси очень мало зависит от динамики мировых цен на нефть.

Можно высказать предположение, что к концу года снизили частоту повышения цен на копейку для того, чтобы сдержать инфляцию по итогам 2021 года, которая пойдет в официальную статистику. А с начала года этот сдерживающий фактор исчезнет и с высокой долей вероятности опять вернутся к практике достаточно регулярного повышения цен на 1 копейку.

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