Поздно боржоми пить 7 Альфред Кох

3.01.2022, 9:21

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АЛЬФРЕД КОХ

И кто от кого должен получить гарантии?

А ничо, что от границы Латвии (страна-член НАТО) до Москвы 600 км? Что там с подлетным временем, а?

А от границы Эстонии (тоже страна-член НАТО) до Санкт-Петербурга 150 км?

Поздно, батенька, боржоми пить...

Че так Украина-то беспокоит? Ну, да, ближе украинская граница к Москве на 50 км., чем латвийская. Так это ж всего на 20 - 30 секунд быстрее. Непринципиально.

Вы, Владимир Владимирович, воля ваша, выглядите глупо с этими своими страхами. Вы уже с таким же примерно подлетным временем живете с 2003 года. С того самого момента как прибалтов в НАТО приняли. А кипеш поняли только сейчас, из-за Украины.

Вы чего-то нам недоговариваете. Не в подлетном времени, будь оно неладно, тут дело. Ей-ей, не в полетном времени. Вы б рассказали нам все как есть. Мы бы, глядишь, и согласились. А то какой-то цирк устроили…

И да: от границы России в Калининградской области до Берлина (я уж не говорю - до Варшавы) чуть больше 500 км. То есть меньше, чем от украинской границы до Москвы.

И там, в Калининградской области, уже стоят российские "Искандеры". Именно с такой дальностью, чтобы достичь Берлина.

А в Латвии и Эстонии ничего похожего на "Искандеры" даже близко у НАТО нет... Так объясните нам, кто кому угрожает? И кто от кого должен получить гарантии? Причем немедленно…

Альфред Кох, "Фейсбук"

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