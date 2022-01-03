Что известно о смерти жителя Речицы Дмитрия Усхопова 8 3.01.2022, 9:45

11,308

Дмитрий Усхопов

В обществе нет веры в справедливое и честное расследование.

В центре внимания СМИ оказалась трагедия, случившаяся в Речице. В ночь с 31 декабря на 1 января милиционеры задержали на остановке общественного транспорта 28-летнего Дмитрия Усхопова, сообщает "Еврорадио".

Сначала его завезли в РОВД, а оттуда — на медосвидетельствование в районную больницу. По официальной версии, по дороге мужчине стало плохо и он умер, несмотря на усилия медиков. Родственники уверены, что Усхопова избивали. В ночь задержания он ехал к матери на праздничный ужин. У погибшего осталась 5-летняя дочь. В последние годы мужчина работал в "Горгазе".

По версии Следственного комитета, Дмитрия Усхопова задержали "с признаками сильного алкогольного опьянения". "Из-за оказанного им неповиновения к нему была применена физическая сила", — свидетельствует СК. Задержание произошло в 23:10, смерть констатировали в 01:20. Для выяснения ее причин назначили судебно-врачебную экспертизу (следователи ожидают данных о наличии в крови алкоголя и наркотиков). Но уже сейчас Следственный комитет заявляет, что ”по предварительным выводам экспертов, смерть не носит травматического характера", а на теле не выявлены повреждения внутренних органов и переломы костей.

Тем временем в интернете появились посмертные снимки Дмитрия Усхопова. Родственники убеждены, что его избивали в РОВД, а когда он потерял сознание, пытались реанимировать, обливали водой. А когда привезли в больницу, он был уже в коме.

А провластные телеграм-каналы уже опубликовали видео с задержанным Усхоповым.

Дело громкое, резонансное. Но в обществе нет веры в справедливое и честное расследование — за насилие после выборов 2020 года в Беларуси не наказали ни одного силовика.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».