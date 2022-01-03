В Беларуси сильнейшие гололед и гололедица 3.01.2022, 9:50

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Объявлен оранжевый уровень опасности.

Сегодня в Беларуси очень непростая погода, и синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

«Неблагоприятные погодные явления», говоря словами синоптиков, начались еще вчера вечером: дождь, мороз и ветер привели к гололеду с гололедицей.

Сегодня днем по республике ожидается: преобладание облачной погоды. Временами осадки (в основном дождь, по северо-востоку снег, мокрый снег). Местами туман, до 12 часов в центральных и восточных районах, затем местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами по южной половине сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем от -3°С по северо-востоку до +8°С по юго-западу.

Сегодня в Минске: преобладание облачной погоды. Временами осадки (в основном дождь) (вероятность осадков более 90%). Слабый туман. Утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха утром +1..+2°С, днем +2 +4°С, вечером +1..+2°С.

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