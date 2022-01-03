Премьер-министр Судана объявил об уходе в отставку на фоне протестов 3.01.2022, 10:04

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Абдалла Хамдук

фото: epa

Абдалла Хамдук ушел с поста после сообщений о смертях демонстрантов.

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук объявил об уходе в отставку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на государственное телеобращение.

«Я решил взять на себя ответственность и объявить о своей отставке с поста премьер-министра, а также дать шанс другому мужчине или женщине этой благородной страны <…> помочь ей пройти через то, что осталось от переходного периода, к гражданской демократической стране», — заявил Хамдук.

Отставка премьера произошла всего через несколько часов после того, как во время новых демонстраций были убиты три протестующих в Хартуме, сообщает телеканал Al Jazeera. По его данным, с октября в ходе протестов в Судане погибло более 50 человек.

Хамдук занимал пост премьера с августа 2019 года. Однако в октябре — ноябре 2021 года, когда в стране произошел государственный переворот, его отстранили от власти. Хамдука восстановили в должности лишь 21 ноября, когда он и суданские военные договорились о политической декларации.

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