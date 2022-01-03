Сервис по оплате проезда в общественном транспорте закрывается 3 3.01.2022, 10:25

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Фото: o-plati.by

Возможность покупки билетов отключили с 16:00 31 декабря 2021 года.

С 1 февраля 2022 года прекращает свою работу сервис по оплате проезда в общественном транспорте TIX, сообщает компания «Системные технологии».

«Уважаемые пользователи, сервис по оплате проезда в общественном транспорте TIX завершает опытно-промышленную эксплуатацию и останавливает свою деятельность с 1 февраля 2022 года», — говорится в сообщении на сайте сервиса.

Возможность покупки билетов отключили с 16:00 31 декабря 2021 года, а ранее приобретенные билеты можно будет использовать до 31 января 2022 года включительно.

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