На выезде грузового транспорта из Беларуси массивные пробки 3.01.2022, 10:55

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Наибольшее количество фур ожидает въезда в Литву.

На границе со странами ЕС фиксируется скопление грузовиков, сообщает Госпогранкомитет.

Наибольшее количество фур ожидает въезда в Литву - около 420 автомобилей.

На пути в Польшу перед пунктами пропуска скопилось более 190 грузовиков. Пункт пропуска "Кузница Белостокская" остается закрытым. Это продолжает влиять на увеличение нагрузки на другие маршруты следования в Евросоюз.

При въезде в Латвию существенного скопления фур не отмечается. На белорусско-латвийской границе, по данным на 10.00, перед пунктом пропуска "Урбаны" скопилось более 40 грузовиков.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Каменный Лог" ожидают более 130 фур, "Бенякони" - свыше 150, "Привалка" - более 140 фур.

На польском направлении "Берестовица" скопилось более 150 грузовиков, "Козловичи" - свыше 40.

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