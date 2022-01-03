Чем грозит белорусам январь 2022 года 2 3.01.2022, 11:17

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Новые налоги, цены и пенсионный возраст.

Наступающий январь нового 2022 года встретит белорусов новыми законами и налогами, ростом цен и пенсионного возраста. В качестве компенсации власти обещают договориться с торговыми сетями, чтобы они помогли наиболее нуждающимся, сообщает «Белсат».

Пенсионный возраст и стаж растут

В Беларуси с нового 2022 года в очередной раз увеличится пенсионный возраст. Он вырастет еще на полгода, в результате чего теперь женщины смогут уйти на пенсию в 58 лет, мужчины – в 63. Таким образом, будет завершена пенсионная реформа, которая началась еще в 2017 году. В 2016 году мужчины отправлялись на пенсию в 60 лет, женщины – в 55.

Вместе с пенсионным возрастом увеличится и страховой стаж: если до 2014 года он составлял 5 лет, то к 2025-му должен достичь 20-и. При отсутствии такового стажа, вместо пенсии по возрасту человек, кроме многодетных матерей, будет получать низкую социальную пенсию.

Растут тарифы «Белтелекома»

С 1 января компания «Белтелеком» повышает тарифы на услуги доступа в интернет в среднем на 4%. Стоимость международных телефонных соединений, в том числе по пропуску трафика абонентов сотовой подвижной электросвязи, услуг телевидения, пакетов услуг и других услуг электросвязи увеличится в среднем на 5%.

Также «Белтелеком» с 1 января прекращает действие пластиковых карт для таксофонов.

Коммуналка дорожает

В 2022 году запланирован рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения. В расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг, затраты повысятся в пределах $5.

Повышение тарифов пройдет в два этапа: с 1 января – на жилищно-коммунальные услуги, кроме отопления, на Br11,1 (в эквиваленте на $3,92); с 1 июня – на тепловую и электрическую энергию, природный и сжиженный газ для отопления на Br3,04 (в эквиваленте на $1,08). Однако в зависимости от размеров жилья и объемов потребления подорожание может быть более существенным.

Растут цены на алкоголь и сигареты

С 2022 года планируется ввести акцизы на жидкости для электронных систем курения и на нетабачные никотиносодержащие изделия: электронные сигареты, парогенераторы, вейпы, а также паучи. Сейчас это безакцизные товары.

Также правки в Налоговый кодекс предполагают рост ставок акцизов на пиво и сигареты. Например, акцизы на сигареты планируют повысить в среднем на 15%.

Меняются условия использования семейного капитала

С 1 января изменяются условия использования семейного капитала. Теперь в составе семьи могут учитываться также усыновленные дети, которые на момент усыновления были пасынками или падчерицами усыновителя. Но их нельзя учитывать при назначении семейного капитала в составе другой семьи. Также они не могут быть теми детьми, в связи с усыновлением которых дается семейный капитал.

При разводе дети учитываются в семье родителя, на воспитании которого находятся. А дети, рожденные вне брака, – в семье матери, если судом не установлено иное.

Использовать семейный капитал смогут супруги, которые не учитывали при его назначении, но состоят в браке с родителем на момент обращения за досрочным распоряжением средствами и имеют с этим родителем хотя бы одного совместного ребенка.

А членов семьи, совершивших умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление, исключат из состава семьи при определении права на досрочное распоряжение и использование семейного капитала, если их судимость не снята или не погашена.

Родитель будет учитываться в составе семьи и в отношении него можно досрочно использовать семейный капитал, даже если он не проживает в ней в связи с разводом, до достижения младшим ребенком возраста 18 лет. Но хотя бы один из детей, учтенных в составе семьи при назначении семейного капитала, должен воспитываться в его семье.

Также претендует на получение средств родитель, лишенный родительских прав, который на дату обращения за досрочным распоряжением средствами восстановлен в родительских правах, а ребенок возвращен ему по решению суда.

С 1 года до 2 лет увеличен период досрочного использования семейного капитала при получении членами семьи платных медицинских услуг. Также до истечения срока установления инвалидности можно разморозить средства при покупке товаров, предназначенных для социальной реабилитации и интеграции инвалидов в общество.

Уточняется и ряд других процедурных особенностей использования семейного капитала.

Налог на грибников и огородников

С 2022 года планируется ввести подоходный налог для тех, кто продает овощи, мясо и мед со своего приусадебного участка, а также сдает грибы, ягоды и лекарственные растения. такие доходы предлагается облагать налогом, если при проверке расходов и доходов человек указывает их как источник денежных поступлений. Взимать сбор хотят с суммы свыше 200 базовых величин, или 5800 рублей на сегодня.

Также планируется облагать подоходным налогом в 10% доходы от продажи и сдачи лекарственных растений, ягод, грибов, орехов и другой дикорастущей продукции. Но взимать его намерены, когда при проверке налоговиками расходов и доходов человек укажет, что купил имущество или сделал другие крупные покупки за деньги от продажи ягод, грибов, лекарственных растений.

Налог на первую квартиру

С 2022 году планируется взимать налог за первую квартиру, хотя сейчас его платят за вторую и последующие. Его намерены установить на уровне 0,1% от расчетной стоимости одного квадратного метра жилья.

Согласно прогнозам Минфина, сумма налога для стандартной квартиры в Минске составит 50 рублей в год, в регионах – около 25 рублей.

Растут налоги на ремесленников и владельцев агроусадеб

Налог для ремесленников намерены поднять с 2022 года с сегодняшних 58 рублей до 62 рублей в год.

Налог для владельцев агроусадеб планируют увеличить до 31 рубля в месяц (сейчас – 58 рублей в год). То есть, налоговая нагрузка на них вырастет почти в 6,5 раза.

А областным и Минскому городскому совету депутатов планируется разрешить увеличивать стандартную ставку налога на прибыль с 18% до 20%.

Изменения для ИП

С 2022 года индивидуальным предпринимателям, которые оказывают услуги, хотят запретить применять упрощенную систему налогообложения (УСН). Исключение – туризм, здравоохранение, общественное питание, сухопутный транспорт, деятельности в области компьютерного программирования.

Остальным ИП, оказывающим услуги, по словам эксперта, придется выбирать между:

А) переходом на подоходный налог (16% с дохода);

Б) уплатой единого налога (возможно не по всем видам услуг; также ставки единого налога планируется увеличить в 2-4 раза);

В) переходом в статус «самозанятого» с уплатой единого налога (доступно не для всех видов услуг);

Г) регистрацией юрлица, которое будет применять УСН по ставке 6%;

Д) релокацией бизнеса в другое государство с адекватным бизнес-климатом.

Изменения для автомобилистов

По новому закону «О дорожном движении» сдавать экзамен в ГАИ можно будет на автомобиле с автоматической коробкой передач. Также начнут выдавать водительские удостоверения международного образца.

А Минздрав будет вести учет выданных медсправок для водителей и тех, кто не допущен к вождению транспорта по результатам медосвидетельствований. Если водителю противопоказано управлять автомобилем, информация будет внесена в базу данных, а водителя направят на переосвидетельствование. Если его не пройти за 60 дней, водитель будет «бесправником».

Оплата больничных

С 21 января вступят в силу нововведения по оплате больничных. Теперь по трудовым договорам работодатель обязан оплатить время нетрудоспособности своего сотрудника, даже если он не перечислял обязательные взносы в ФСЗН. Это также касается пособия по беременности и родам.

Кроме того, установлен минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности, в том числе по беременности и родам (50% бюджета прожиточного минимума за два последних квартала), которое будет выплачиваться, если наниматель умышленно завысил суммы пособия.

Беларусь запускает свои санкции

Минск с 1 января вводит продовольственное эмбарго на ряд товаров из Евросоюза и его государств-членов, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Македонии, Великобритании, Черногории, Швейцарии.

Санкции полны изъятий и ограничений. В перечне запрещенных товаров – различные виды мяса, частично молоко и молочная продукция, овощи, кроме предназначенных для посева, фрукты и орехи, жиры и другие животные масла, колбасы и аналогичные продукты, кондитерские изделия, соль и другие товары. Также под «контрсанкции» попали витамины и пищевые добавки. Но нет, например, рыбы и алкоголя.

Ограничения не коснутся товаров, ввозимых белорусами для личного потребления, а также, к примеру, предназначенных для детского питания, и ряда других позиций критического импорта.

Импортеры, товаропроизводители и торговые сети будут вынуждены замещать товары, не производящихся в Беларуси, поставками из дружественных режиму государств.

Но даже запрещенные продукты можно будет ввозить по спецразрешению чиновников или для переработки. Для этого предусмотрен специальный порядок квот на импорт «для обеспечения сбалансированности на потребительском рынке».

Также санкции введены не против брендов или производителей, а против стран. Таким образом, например, шоколадку швейцарского бренда, сделанную в Швейцарии, поставлять нельзя, а в России – можно.

К слову, «контрсанкции» также могут привести к подорожанию продуктов.

Перебросить ответственность на магазины

С 15 декабря в Беларуси урезано жесткое регулирование цен на товары первой необходимости. В результате ожидаемо цены пошли в рост. В итоге министерство антимонопольного регулирования и торговли уже ведет с торговыми организациями «переговорный процесс».

Планируется, что торговые сети возьмут на себя часть социальных обязательств и будут предоставлять скидки на социально значимые товары для определенных групп населения. Механизм должен заработать примерно в середине января.

Зарплаты увеличатся

И о приятном. С 1 января в Беларуси размер базовой ставки для оплаты труда работников бюджетных и приравненных к ним организаций будет равен 207 рублей. Рост составит 9 рублей.

Также с 1 января минимальная заработная плата установлена в размере 457 рублей. Она увеличится на 28,86 рубля.

С 1 января в 2 раза (с 0,5 до 1 оклада) увеличится единовременная выплата на оздоровление работникам бюджетной сферы.

Также до 31 рублей повышается базовая величина, а с ней — все штрафы и другие выплаты, привязанные к этой ставке.

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