Полиция задержала подозреваемого в поджоге здания парламента в ЮАР 3.01.2022, 11:34

Обвинения задержанному планируют предъявить уже завтра.

Серьезный пожар нанес значительный ущерб и уничтожил часть здания парламента Южноафриканской Республики. Впоследствии полиция сообщила о задержании 50-летнего мужчины, подозреваемого в организации пожара, сообщает zn.ua со ссылкой на Reuters.

Пожар в здании парламента, вспыхнувшего в старейшем крыле парламентского комплекса, тушили целый день. Огонь вспыхнул в офисах на третьем этаже и быстро распространился на палату Национального собрания (нижняя палата парламента). Позднее руководство страны сообщило, что вся часть, где размещено Национальное собрание, была уничтожена.

Впоследствии полиция страны сообщила о задержании мужчины, подозреваемого в поджоге, проникновении со взломом в здание и краже. Объявлено, что он предстанет перед судом уже во вторник. Бригадный генерал Номтандазо Мбамбо сказал, что подозреваемому также будет предъявлено обвинение в соответствии с законом, защищающим объекты, имеющие стратегическое значение.

Посетивший место происшествия президент ЮАР Сирил Рамафоса сказал, что противопожарная система здания не функционировала должным образом и сработала только тогда, когда пожарные уже были на месте.

В то же время, министр общественных работ и инфраструктуры Патрисия Де Лилль сообщила, что, вероятно, противопожарную систему отключили накануне. Так, согласно отчету, который она получила, перед закрытием парламента на рождественские и новогодние праздники были проведены стандартные тренировки по техническому обслуживанию противопожарных систем, в ходе которых противопожарная система работала исправно.

«Сегодня утром было обнаружено, что кто-то закрыл один из клапанов, и в системе не было воды, чтобы включить автоматическую систему тушения», – сказала Де Лилль, добавив, что записи камер видеонаблюдения подтвердили, что кто-то был в здании с самого утра.

Дом парламента в Кейптауне состоит из трех секций, старейшая из которых датируется 1884 годом. В новых секциях, построенных в 1920-х и 1980-х годах, размещается Национальное собрание. Между тем, правительство базируется в Претории.

В здании парламента хранится коллекция редких книг и оригинальная копия бывшего национального гимна африкаанс "Die Stem van Suid-Afrika" ("Голос Южной Африки"), который уже был поврежден.

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