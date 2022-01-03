Назван важный продукт для здоровья легких и нормального холестерина 3.01.2022, 11:48

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Он влияет на выработку тестостерона и эстрогена.

Пытаясь сократить потребление жиров, люди не дают нормально работать клеткам своего организма, что провоцирует витаминно-минеральный голод. Как рассказала врач-диетолог Светлана Фус, именно по этой причине небезопасно увлекаться «жиросжигающими препаратами».

Специалист рассказала, что жир, который мы употребляем вместе с пищей, в первую очередь идет на синтез сурфактанта, что обеспечивает нам дыхание.

«Сурфактант это вещество, на 90 процентов состоящее из жира и на 10 процентов из белка. Вещество поддерживает альвеолы в расправленном состоянии, что важно для организма», - написала врач в своем Instagram.

Нехватка жиров приводит к нарушению синтеза тестостерона у мужчин и эстрогенов у женщин. По словам Фус, половые клетки мужчин и женщин синтезируются из холестерина, который поступает в организм с жирами животного происхождения.

Диетолог добавила, что необходимые человеку жиры должны быть высокого качества и из соответствующей пищи. Их количество определяется в зависимости от особенностей каждого конкретного человека, его рода деятельности, физической активности и так далее.

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