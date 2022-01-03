ЧП на границе Литвы и Беларуси продлят 3.01.2022, 12:32

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Лауринас Кащюнас

Фото: DELFI

Угрозы новых атак мигрантов сохраняются.

Литовцы видят необходимость в продлении чрезвычайного положения, которое действует из-за миграционного кризиса на границе Литвы с Беларусью и прилегающей к ней зоне.

Об этом 2 января заявил председатель комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас.

"Если мы откажемся от режима чрезвычайного положения, эффективно способствовавшего сдерживанию потока нелегальных мигрантов, это может послужить для них сигналом новых возможностей перехода границы, поэтому данный режим, несмотря на стабилизацию положения, должен быть сохранен", - выразил мнение парламентарий.

"Я не слышал о каком-либо недовольстве, недоразумениях в связи с применением требований чрезвычайного положения", - утверждает Касчюнас, передает ТАСС.

Режим чрезвычайного положения, объявленный решением Сейма в связи с обострением ситуации с нелегальной миграцией, вступил в силу 10 ноября 2021 года и завершается 15 января. Он действует в пограничной зоне и на расстоянии 5 км от нее вглубь территории Литвы, а также в местах размещения нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, проникших в республику через Беларусь.

В районы действия чрезвычайного положения въезд возможен только по специальным пропускам. Нелегальные мигранты в центрах приема не могут пользоваться средствами электронной связи и интернетом, исключение сделано только для обращений в официальные инстанции.

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