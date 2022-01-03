Сестра избитого до смерти речичинана: Никого не прощу 8 3.01.2022, 12:51

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Дмитрий Усхопов

Провластные Telegram-каналы атакуют сестру погибшего.

28-летний житель Речицы Дмитрий Усхопов скончался в приемном покое районной больницы. Родственники умершего рассказывают, что в ночь с 31 декабря на 1 января его задержал милицейский патруль. При задержании мужчина якобы «сопротивлялся». Родственники Дмитрия считают, что парня избивали в милиции и обливали водой.

После резонанса в независимых СМИ провластные telegram-каналы распространили видео, сделанное милицией после задержания Дмитрия. Он находился в дежурной части Речицкого РОВД в сопровождении двух милиционеров. На вид молодой человек был в подпитии и шатался. Что было после, неизвестно. Провластные telegram-каналы написали, что Дмитрий был сильно пьян и якобы употреблял психотропные вещества. Вместе с тем провластные telegram-каналы обвинили сестру покойного в спекуляции на теме смерти близкого человека, пишет «Радыё Свабода».

«Меня обвинили, что я продаю информацию СМИ! Пишут клевету на меня и моего убитого брата. Но меня не сломить, моя воля сильна. Никого не прощу. Если меня постараются «убрать», знайте, что я многодетная мать, юрист, женщина, работающая на двух работах и безутешная сестра убитого брата», - сказала сестра Дмитрия.

Сегодня родственники предполагают забрать тело Дмитрия из морга, они занимаются организацией похорон.

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