«Встаю в 5 утра, прихожу домой в 23» 5 3.01.2022, 13:06

4,330

Фото: Анна Иванова

Истории белорусов, для которых выходные и отпуска — роскошь.

В этот Новый год белорусам досталось ничтожно мало выходных: во всем виновата праздничная суббота 1 января. Отдохнули два дня — и хватит, пора за работу. Специально для тех, кому переключиться с отдыха тяжело (и очень хочется себя пожалеть), onliner.by записал истории трудоголиков. Так вышло, что наши герои годами живут без полноценных выходных или отпусков. «Ради чего?» — этот вопрос мы не постеснялись задать. И мотивы у всех оказались разными.

«Я не из тех, кто ноет, что мало денег»

1 и 2 января Вероника Кухаревская отсыпалась — и это были первые выходные с сентября. А если говорить о двух днях отдыха подряд, то такого вообще практически не бывает. Дело в том, что белоруска полноценно работает в двух организациях. Первая из них — это магазин одежды, где девушка выполняет обязанности управляющего. Там пятидневка — с 11 до 17.

В официальные выходные Вероника целый день (с 10 утра до 22 вечера) находится в магазине парфюмерии, где работает старшим консультантом. И еще три вечера в неделю приезжает сюда после первой работы. Получается, что половину времени минчанки нет дома с утра до вечера. Спрашиваем: зачем же так напрягаться?

— Это долгая история. Четыре года назад у меня была очень хорошая и высокооплачиваемая работа — я была управляющей сетью кофеен. Но потом на это место вышла девушка из декрета, и меня сместили. Предложили остаться или администратором с зарплатой в два раза ниже, или уйти. Я из чувства гордости ушла, но уже привыкла к определенному уровню заработка, поэтому стала искать альтернативу.

Вероника уточняет, что речь шла о зарплате в тысячу долларов. Сохранить такой доход помогли две работы. Параллельно с магазином парфюмерии девушка подрабатывала как бариста в разных кофейнях. График был еще жестче, чем сейчас: смены начинались рано утром. В последний год до 10 утра Вероника свободна — и это то драгоценное время, когда она успевает потратить деньги.

— Мои мастера по красоте берут меня перед работой, то есть я могу приехать к ним и в 7 утра. На тренировки тоже хожу рано утром, — улыбается девушка.

Съемное жилье девушке оплачивать не приходится: есть своя квартира. Каких-то глобальных финансовых целей вроде покупки авто у Вероники тоже нет. Зачем же в таком случае две зарплаты?

— Все уходит на личные потребности. Я хожу в спортивный зал на индивидуальные занятия с тренером, это довольно дорого. Плюс решила заняться своим здоровьем: обследования, стоматология — это тоже куча денег. Еду покупаю, такси на работу и с работы беру, потому что не высыпаюсь и экономлю время. На «погулять» трачу деньги, на подарки. С одной работой я все это не вытяну.

— А когда гулять, если выходных нет? — искренне не понимаем.

— По ночам. Иногда сразу с тусовки еду на работу, — смеется девушка.

По словам Вероники, с таким графиком приходится жертвовать сном: спит она ночью от 4 до 7 часов. Вы можете сомневаться, но уверяем: общается девушка вполне бодро. Говорит, что, несмотря на нагрузку, с рабочими обязанностями справляется хорошо. Хотя признаки усталости все же присутствуют: сонливость и вялость. Зато родные и знакомые считают Веронику героем.

— У меня всю жизнь, с детства, было много энергии. Я не из тех, кто ноет, что мало денег, всегда считала, что это личные проблемы человека. Хочешь больше — работай больше. При этом в последнее время все чаще задумываюсь о том, что надо бы все же оставить одну работу…

Пора уже как-то личную жизнь налаживать, а то ее вообще нет.

«С женой вижусь раз в день: она меня кормит, и я ухожу на работу»

Александра Слуцкого многие знают как директора проекта Napoli, а еще он вокалист, ведущий в караоке-клубе и диктор российского книжного издательства. Работает без выходных уже 20 лет, даже в новогоднюю ночь не делает исключений. Отпуска бывают, но только строго ради поездок но море. Просто так сидеть дома без работы для Александра немыслимо.

— Нагрузка у меня каждый день одинаковая. С 15 до 18 я работаю из дома диктором по озвучиванию аудиокниг. С 20 вечера и до 2—3 ночи я ведущий в караоке-клубе, а с 3 до 6 утра снова озвучиваю аудиокниги. Сплю с 7 утра и до 14 дня. Раньше я работал в клубе вообще до 7 утра, но сейчас стало немного тяжеловато: все-таки 44 года, не мальчик, поэтому нашел себе другую работу.

Изредка («примерно раз в год») Александр может взять выходной в караоке-клубе, чтобы сходить, к примеру, на вечер встречи одноклассников. Бывают дни, когда отменяется озвучка, но это прям исключение.

— Я совсем не пью алкоголь и терпеть не могу пьяных людей, поэтому на выходных мне просто нечем себя занять. К тому же обе мои работы приносят мне удовольствие.

Я же не за станком стою. Даже не могу сказать, что сильно устаю, скорее, я устаю от безделья.

Уточняем, как семья относится к такому необычному рабочему графику. Александр женат, воспитывает 14-летнего сына.

— Нас всех все устраивает. Я по ночам не сплю больше 20 лет. Когда ложусь спать, жена с сыном встают, собираются по своим делам. Потом сын возвращается из школы, я просыпаюсь, мы днем общаемся. Жена приходит в 6 вечера: кормит меня, и все — я ухожу на работу. Чем меньше видимся, тем лучше для отношений, — шутит Александр.

— А выгорания нет из-за того, что каждый день похож на другой?

— В караоке-клубе каждый день люди разные, пою песни я тоже разные, поэтому все в удовольствие. Книги озвучивать — это тоже очень творческая работа, которая не может надоедать. Это вообще работа мечты, которая еще и прибыль хорошую приносит, я даже не ожидал!

Вот представьте: вы читаете книгу, я делаю то же самое, только читаю вслух и зарабатываю на этом деньги. Хобби совпало с работой.

По словам Александра, он с юности попробовал самые разные профессии, активно искал себя. И все ради интереса, деньги всегда были не на первом месте.

— Я лично деньгами не пользуюсь даже, они мне не нужны. Жене все отдаю до копейки. Она у меня с требованиями, кстати. Будь у нее поменьше запросы, может, и работал бы я меньше, — смеется собеседник.

«Всегда думаешь, что отпуск будет немного позже — и это сдвигается на годы»

Ирина Душевская в последний раз была в отпуске 7 лет назад. Причина банальна: «не получается». Раньше работала главным бухгалтером в частных организациях и понимала, что после отдыха будет жуткий завал, поэтому выбирала работу. С 2017-го оформила ИП, и стало еще сложнее выкроить для себя свободные дни. А в октябре вместе с коллегой она решила расширяться и открыла компанию.

— Теперь нам нужно подрасти, отладить все процессы. Работаем вдвоем с соучредителем, и вот скоро выходит еще один работник. Надо самим и соцсети вести, и статьи на сайт писать — в общем, приходится брать на себя широкий круг обязанностей. Будь стартовый капитал больше, можно было бы выделить деньги на рекламу и работать меньше, но у нас так не получается.

В будни Ирина находится в офисе с 9 утра до 20—22 вечера. В субботу отсыпается, а уже в воскресенье снова берется за работу, правда, в облегченном формате — из дома. Говорит, что за неделю постоянно накапливаются какие-то хвосты, которые требуют внимания.

Вообще, по складу характера героиня — очень активный человек. Только представьте: в 51 год она получила третье высшее образование и пошла в магистратуру!

Работать планирует, как сама шутит, «лет до 96», то есть на диване перед телевизором она точно себя не видит.

При этом Ирина признает: нагрузка сейчас слишком большая, отдых точно бы не помешал.

— Всегда думаешь, что отпуск будет немного позже. А это позже в итоге сдвигается на годы… Но в целом меня такой ритм устраивает. Привыкаешь. Может быть, в 2022 году отдохну? Есть мысли о том, чтобы взять отпуск весной, но не ясно пока, откроются ли границы.

С мужем Ирина в разводе, но это, по ее словам, никак не связано с работой. Дочери 25 лет, она уже взрослая, гордится мамой и, следуя ее примеру, очень много учится. Сейчас в жизни наступило золотое время, когда семья не требует так много внимания и можно заняться самореализацией, говорит собеседница.

— А на себя время остается? На спорт? На книги? — интересуемся.

— Когда отсыпаюсь, смотрю легкие фильмы, но, в принципе, мне дня хватает, чтобы насытиться. Читаю в основном профессиональную литературу, на обычные книги не хватает времени. Со спортом пришлось завязать из-за здоровья. Общаюсь в основном в соцсетях. Готовить не успеваю, и, наверное, не очень хочется для себя одной. И опять же времени как-то жалко…

— А вы не думали о том, чтобы все-таки работать меньше? Пусть с потерей денег…

— Наверное, тут вопрос не в деньгах. Просто интересно очень: хочется выстроить работу компании, поэтому приходится «впахивать»… То есть сейчас мной скорее рулит идея, чем желание отдохнуть.

«Мечтаю полдня пролежать в кровати и ничего не делать»

Сергею Горбатко 29 лет, он работает в клубе фитнес-тренером. Специфика работы в том, что за дежурство по залу перечисляют лишь голый оклад. Персональные тренировки оплачиваются отдельно, и тут ты сам себе хозяин: сколько нашел клиентов, столько и заработал. Ради хорошей зарплаты приходится в буквальном смысле с утра и до ночи находиться в спортзале.

— Выхожу из дома я обычно в 5:40—6:00 утра, чтобы добраться на работу к 7 (своей машины нет, а зал находится далеко). И такой подъем стабильно шесть дней в неделю. Клиенты часто приходят позаниматься уже к 7 утра, поэтому приходится подстраиваться. Заканчиваю тренировки обычно в 22, домой приезжаю к 23 вечера. Побрился, поел, и в 5 утра снова подъем.

Перерывы в течение дня бывают, говорит Сергей, но чаще всего «форточки» он использует для того, чтобы наполнить контентом свой Instagram и TikTok. Тут прямая зависимость: чтобы обеспечить поток клиентов, нужно вести соцсети, а это тоже отнимает немало усилий и времени.

— Вот и получается, что, отработав в зале 12—16 часов, я всегда еще что-то снимаю, пишу, делаю контент. В онлайне провожу тренировки, продвигаю какие-то материалы. В общем, это настолько ненормированная работа, что, когда ты не в семье, все время занят.

В таком жестком рабочем ритме Сергей оказался после рождения ребенка. Супруга ушла в декрет, а жить втроем «хочется комфортно».

— Если работать 7—8 часов в день, мой доход будет около $500. Я не знаю, как на такие деньги прожить в Минске семье. Еще и условия у нас такие — 1-комнатная квартира. Надо как-то расширяться, а то мы сейчас живем на 42 «квадратах», и мне приходится спать на кухне. Хочется же и съездить куда-то, поэтому деньги очень нужны.

В последний раз Сергей ездил с супругой в отпуск в 2017 году, то есть 4 года назад. Полноценные выходные тоже были давным-давно — это роскошь, о которой наш герой пока только мечтает.

— Я бы очень хотел просто полдня пролежать в кровати и ничего не делать. Или поспать 8 часов, потому что в большинстве случаев у меня 5—6 часов сна получается. Лишь два раза в неделю небольшая передышка: возвращаюсь домой в обед, как раз ребенок спит — и я могу отдохнуть пару часов. Вечером снова еду в зал или закрываюсь где-нибудь на балконе, чтобы делать контент.

По воскресеньям ребенок, как правило, будит в 6—7 утра. Полдня провожу с ним, а когда он ложится спать, снова работаю.

Сергей не скрывает: в семье бывают конфликты по поводу того, что отца «постоянно нет дома». Но молодой человек терпеливо объясняет: все это ради семьи.

— А ради какой зарплаты вы столько работаете?

— В среднем $1,5—2 тысячи.

— Не возникало желания все бросить и зарабатывать пускай $700, но видеть семью?

— Иногда бывает такое. Думаю: надо идти в тестировщики, в ИТ, прям бросать все. Но я в профессии уже 10 лет, пока держусь. Жена в декрете будет еще полгода, летом, надеюсь, пойдет на работу. Возможно, тогда мне станет проще.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».