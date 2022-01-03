Российской экономике предрекли замедление роста в этом году и «много рисков» 2 3.01.2022, 13:10

Что будет с экономикой России в 2022 году?

Рост экономики России в наступившем году замедлится с высоких 4,2–4,3% по итогам восстановительного 2021 года до 2,5%, следует из консенсус-прогноза Bloomberg.

В середине декабря агентство опросило три десятка экономистов: разброс их оценок составил от 1,7% (казахстанский исследовательский центр NAC Analytica) до 3,3% (немецкий Berenberg Bank), сообщает rosbalt.ru со ссылкой на РБК.

Более того, за пределами опроса Bloomberg есть даже более пессимистичные оценки: так, главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова ориентируется на рост 1,5%. На ее взгляд, 2022 год принесет «сильную финансовую волатильность», которая вместе с геополитическими рисками создаст очень негативный фон для экономического роста.

При этом официальный макропрогноз Минэкономразвития, данный еще в сентябре-2021, предполагает 3% роста ВВП и в 2022-м, и в 2023-м годах. Однако большинство независимых экономистов в перспективы такого роста не верят, констатирует Высшая школа экономики (ВШЭ). Центробанк РФ был более осторожен в оценках: середина его интервального прогноза (2–3%) близка к консенсус-прогнозу.

Таким образом, указывает РБК, наступивший год обещает российской экономике «нормализацию» ситуации после двух пандемийных лет: рост ВВП замедлится, а бюджетная политика стабилизируется. Однако, предупреждают эксперты, рисков много — от высокой инфляции до геополитики и санкций.

Так, в частности, консенсус-прогноз на 2022 год не обещает возвращения к таргету ЦБ в 4%, хотя «ВТБ Капитал», например, ждет замедления инфляции до 4,7%. Усредненный декабрьский прогноз от Bloomberg выше — 5,8%, Альфа-Банк прогнозирует 6%.

А от негативной внешнеполитической повестки может, в частности, может рубль: в Альфа-Банке считают, что на конец 2022 года курс российской валюты составит 80 руб. за доллар, несмотря на высокие нефтяные цены (их пока поддерживают договоренности в рамках ОПЕК+ по сокращению добычи). Консенсус-прогноз Bloomberg, напротив, предполагает укрепление рубля до уровня 70,5 к концу 2022 года.

При этом эксперты напоминают, что под конец минувшего года резко обострилась ситуация вокруг Украины: западные политики и СМИ заявляли, что Россия стянула войска к украинским границам и готовит «вторжение» на украинскую территорию, а российские власти это опровергали. По данным американских СМИ, администрация США начала обсуждать возможное ужесточение санкций против России в зависимости от развития ситуации на Украине, вплоть до отключения российских банков от международной системы финансовых коммуникаций SWIFT и запрета на поставку в Россию американских технологических товаров, таких как смартфоны.

Впрочем, аналитики рейтинговых агентств не ожидают таких широкомасштабных санкций в базовом сценарии, но сценарий с отключением России от SWIFT «может повлечь существенные неблагоприятные последствия для инвестиционных условий и экспортного сектора страны», отмечало в середине декабря рейтинговое агентство Scope.

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