Чего ожидать от разных алкогольных напитков 2 3.01.2022, 13:17

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В будущем вы поблагодарите себя за то, что узнали об этом.

Как сделать так, чтобы похмелья не было? Существует целый ряд способов снять неприятные симптомы, но автор британского таблоида The Sun (перевод – inosmi.ru) предлагает обратить внимание на алкоголь, который вы пьете, и выбрать самый «безопасный». Но важно помнить, что главное – умеренность.

Сложно не чувствовать себя немного потрепанным, если перебрал с алкоголем.

Однако некоторые напитки обойдутся с вами не так жестоко, как другие, так что стоит узнать, насколько ужасным будет похмелье после вашего любимого напитка, пред тем, как его заказывать.

Конечно, всё сильно зависит от того, сколько вы выпьете и не забудете ли в процессе про воду.

При этом такие характеристики как содержание сахара и процесс ферментации могут кардинально всё изменить.

Более темные напитки продлевают похмелье, а сладкие усиливают боль. В будущем вы поблагодарите себя за то, что узнали об этом.

Темные напитки

Темные напитки вероятнее всего подарят вам боль в мышцах и тошноту на следующий день.

Всё дело в более высоком содержании конгенеров, побочного продукта ферментации.

Ром, виски, красное вино и бренди входят в эту категорию.

После них похмелье будет дольше, потому что организму понадобится больше времени на борьбу с алкоголем и конгенерами.

А значит, головная и мышечная боль, а также тошнота могут оказаться сильнее.

Кроме того, они могут оказаться токсичными и помешать организму восстанавливаться.

Красное вино

После красного вина, как известно, болит голова. Почему?

В вине содержатся тирамин и гистамин, которые сужают кровеносные сосуды, что провоцирует головную боль.

Некоторые люди утверждают, что начинается она уже через 15 минут после того, как они выпьют бокальчик.

Кэрри Бисон (Kerry Beeson), терапевт-нутрициолог из Optibac Probiotics, рассказала MailOnline, что органическое красное вино может оказаться хорошей альтернативой.

«Алкоголь сокращает количество дружественных бактерий, живущих в нашем кишечнике, но такое же влияние оказывает и еда, которую мы обычно едим в таких ситуациях: богатая сахаром и жирами, прошедшая глубокую переработку. Всё это наносит двойной удар по нашему организму и тем дружественным бактериям, которые в нем живут, — объяснила она. — Однако органическое красное вино в небольших количествах продемонстрировало благотворное влияние».

Глинтвейн

Этот праздничный напиток вполне вероятно заставит вас чувствовать усталость, головокружение и озноб.

Пускай из-за нагревания доля спирта в глинтвейне меньше, но помимо натурального сахара в нем есть ещё и добавленный, что приводит к резкому скачку глюкозы в крови.

Это может вызвать гипергликемию, ведь именно так организм отвечает на повышенный или пониженный уровень сахара.

И на следующий день, пока ваш организм пытается прийти в норму, ощущения будут не лучшими.

Если вы хотите сохранить уровень сахара стабильным, лучше отдать предпочтение чистым напиткам без дополнительных добавленных вкусов.

Текила

И так, у нас есть победитель.

Если удастся не перебрать, то после текилы есть шанс проснуться вообще без похмелья.

Всё дело в том, что высококачественная текила, состоящая на 100% из агавы, проходит совсем иной процесс ферментации.

После него в напитке меньше сахара и конгенеров, так что на следующий день вы будете чувствовать себя лучше.

Но самое главное тут не перебрать и не забыть про воду. И помните, любой алкоголь нужно пить умеренно.

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