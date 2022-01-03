Ждем новых самострелов от Массандры 1 Telegram-канал «Ник и Майк»

3.01.2022, 13:34

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Эйсмонт возвращается к активным действиям.

Массандра (Наталья Эйсмонт) после серии провалов сумела вернуть доверие синепала и вновь подняла голову. Внешние проявления – количество ее публичных выступлений. Идея с мерчем, которую пытаются раскрутить на ровном месте, личная инициатива Массандры.

С одной стороны, смотреть на это ничтожество сложно. Театральная манера, с которой даются любые комментарии, выглядит настолько не к месту, что не совсем понятно, чему ее учили в академии искусств.

С другой, это говорит про скудность кадрового резерва. Заменить Массандру банально некем. Шпилевская, которая отвечала в администрации пересидента за пропаганду, в новой должности начальницы ТРК «Мир» производит жалкое впечатление. Ее даже в «Клуб редакторов» зовут с большой неохотой.

С третьей стороны, надо понимать, что ситуация бесит многих во дворце. Массандра крайне наглая особа. Тем более в моменты, если к ней возвращается хотя бы часть могущества.

Но все это в то же время не может не радовать. Мы уже рассказывали о том, как она провалила информационное сопровождение посадки самолета, как она выложила ту самую фразу про крыс из вертолета, как она оказалась замешана в деле Романа Бондаренко, какими провальными выдались пропагандистские фильмы. Возвращение Массандры к активным действиям говорит только о том, что новые фейспалмы и эпикфэйлы на подходе.

Первые уже случились в новом году. Радостное сообщение о том, что поздравление синепала попало в тренды нарвалось на множество колких ответов. Во-первых, Нехта со своим новогодним стримом, где транслировалось обращение Тихановской, оказался выше. Во-вторых, если уж сравнивать просмотры в YouTube, то синепал тут проиграл в одну калитку.

В общем, ждем новых самострелов от Массандры. Уверены, долго ждать не придется.

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