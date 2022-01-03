Доллар подскочил до максимума почти за полгода 3.01.2022, 13:38

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Белорусский рубль резко девальвировался к основным валютам.

В начале первых торгов 2022 года белорусский рубль резко девальвировался к доллару и евро. Валютная корзина подорожала на 0,23% до максимума за 95 дней, сообщает select.by.

По итогам декабря стоимость корзины валют выросла на 0,46%, а по итогам 2021 года снизилась на 3,01%.

Белорусская валютно-фондовая биржа

По информации banki24.by по состоянию 10:37:

Курс доллара вырос уже шестой раз подряд. Сегодня в начале торгов он поднялся на 0,0119 BYN до 2,5600 BYN/USD до максимума за 173 дня. До максимума за полгода не хватило меньше 10 дней.

За шесть торговых сессий стоимость американской валюты выросла на 0,0451 BYN.

Курс евро рванул вверх на 0,0184 BYN до 2,9010 BYN/EUR и с максимума за 30 дней улетел на максимум за 90 дней.

Евро дорожает уже четвёртый день подряд. Его стоимость за это время подскочила на 0,0514 BYN.

Курс российского рубля снизился на 0,0031 BYN до 3,4291 BYN/100 RUB.

Рубль РФ дешевеет второй день, но общие потери за это время составили всего 0,0043 BYN.

Московская биржа

Всю текущую неделю Россия отдыхает, но биржа в Москве будет работать с понедельника по четверг. Будут проводиться торги иностранными валютами, но Центробанк РФ официальные курсы менять не будет до завершения праздников.

Первый раз новые официальные курсы иностранных валют будут установлены Банком России в следующий понедельник 10 января 2022.

30 декабря ЦБРФ установил официальный курс доллара на уровне 74,2926 российских рублей, а официальный курс евро на уровне 84,0695 российских рублей. Ближайшую неделю они не изменятся.

Торги на Мосбирже сегодня открылись в 7 утра. Уже к 7-50 доллар подскочил до 75,18 RUB/USD, но к 10 утра он опустился до 74,85 RUB/USD.

Евро открыл торги на отметке 85,15 RUB/EUR. К 7-30 он подорожал до 85,27 RUB/EUR — максимума более чем за месяц. К 10 утра курс евро снизился до 84,90 российских рублей.

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