Bild: Шольц хочет встретиться с Путиным 3.01.2022, 13:44

Олаф Шольц

Преемник Меркель желает пересмотреть отношения с Россией.

Среди вопросов, беспокоящих главу правительства Германии, есть вопросы Украины и будущее поставок газа.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц хочет встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшее время.

Об этом сообщает unian.net со ссылкой на немецкое издание Bild.

Преемник Меркель, пишет издание, желает пересмотреть отношения с Россией и берет это под личный контроль. Среди вопросов, беспокоящих главу правительства Германии, есть вопросы Украины и будущее поставок газа.

Вероятно, встреча Шольца и Путина пройдет уже в январе, отмечает газета.

В течение двух последних недель подготовкой к переговорам занимается внешнеполитический советник канцлера Йенс Плетнер.

По информации Reuters, Германия намерена реанимировать нормандский формат с участием России, Украины, Франции и ФРГ.

Плетнер договорился встретиться с Дмитрием Козаком - российским переговорщиком по Украине, замглавы Администрации президента РФ Владимира Путина. Однако Берлин и Москва отказались официально комментировать эту информацию.

В своем новогоднем видеообращении Шольц, вспоминая Украину, повторил тезис о "нерушимости границ" суверенных государств.

22 декабря Шольц провел первый телефонный разговор с Путиным. Стороны, в частности, обсудили состояние выполнения Минских договоренностей.

24 ноября Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партии "Союз-90"/"зеленые" и Свободная демократическая партия представили коалиционное соглашение. Оно было подписано 7 декабря и должно стать "дорожной картой" правящей коалиции в Германии на ближайшие четыре года.

8 декабря Депутаты немецкого Бундестага (нижней палаты парламента) избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером.

Обострение на границе Украины и РФ

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

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