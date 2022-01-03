Осторожно, скользко: как белорусы добираются до работы и дома в гололед 3 3.01.2022, 13:47

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иллюстрационное фото

Фотофакт.

С вечера 2 января в Беларуси очень скользко: мокрый снег и гололед. МЧС Беларуси предупреждает, что такая погода сохранится сегодня и завтра. Возможен слабый туман и увеличение вероятности дорожных происшествий, трудности с движением транспорта.

Журналисты nashaniva.com собрали фотографии читателей, где видно, с какими сложностями они столкнулись по дороге на работу, обучение и по другим делам.

У кого-нибудь есть коньки? pic.twitter.com/4KixZVVybW — Сярожа ϟ Сiлiвончык (@tdwallker) January 2, 2022

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