закрыть
3 января 2022, понедельник, 16:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Осторожно, скользко: как белорусы добираются до работы и дома в гололед

3
  • 3.01.2022, 13:47
  • 4,832
Осторожно, скользко: как белорусы добираются до работы и дома в гололед
иллюстрационное фото

Фотофакт.

С вечера 2 января в Беларуси очень скользко: мокрый снег и гололед. МЧС Беларуси предупреждает, что такая погода сохранится сегодня и завтра. Возможен слабый туман и увеличение вероятности дорожных происшествий, трудности с движением транспорта.

Журналисты nashaniva.com собрали фотографии читателей, где видно, с какими сложностями они столкнулись по дороге на работу, обучение и по другим делам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В Новый год - к свободе!
В Новый год - к свободе! Наталья Радина
У них – только злоба лакеев, у тебя – целая страна и миллионы друзей
У них – только злоба лакеев, у тебя – целая страна и миллионы друзей Андрей Санников
Сон в новогоднюю ночь
Сон в новогоднюю ночь Владимир Халип
Все будет хорошо
Все будет хорошо Артем Черников