Осторожно, скользко: как белорусы добираются до работы и дома в гололед

Осторожно, скользко: как белорусы добираются до работы и дома в гололед3
- 3.01.2022, 13:47
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Фотофакт.
С вечера 2 января в Беларуси очень скользко: мокрый снег и гололед. МЧС Беларуси предупреждает, что такая погода сохранится сегодня и завтра. Возможен слабый туман и увеличение вероятности дорожных происшествий, трудности с движением транспорта.
Журналисты nashaniva.com собрали фотографии читателей, где видно, с какими сложностями они столкнулись по дороге на работу, обучение и по другим делам.
Гололёд в Минске.— Блізкі космас. (@nadvorie) January 2, 2022
Передали фото. pic.twitter.com/fcS93OrhHF
У кого-нибудь есть коньки? pic.twitter.com/4KixZVVybW— Сярожа ϟ Сiлiвончык (@tdwallker) January 2, 2022