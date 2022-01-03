В Беларуси разрешат выкупать арендное госжилье 1 3.01.2022, 14:02

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Но не всем, не сейчас и не везде.

Председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин 3 января сообщил, что некоторым белорусам разрешат выкупить арендное жилье, которое им выделило государство. Однако пока в качестве эксперимента, пишет telegraf.by.

Чиновник заявил, что предложение о строительстве аредного жилья для медиков с последующим правом выкупа возникло после визита Александра Лукашенко в Боровляны в 2021 году.

На данный момент, согласно нормам статьи 72 Жилищного кодекса Республики Беларусь, арендное жилье отчуждению не подлежит, если иное не установлено президентом Республики Беларусь.

В исключительных случаях арендное жилье может быть передано в собственность граждан по решению главы государства Республики Беларусь (статья 4 Жилищного кодекса).

Предложение о праве выкупа арендного жилья белорусами озвучили на ВНС в начале 2021 года.

«В Боровлянах мы подобрали два земельных участка для строительства такого арендного жилья. Было предложение облисполкома и глава государства поддержал: в виде эксперимента разрешить строить арендное жилье и с целью закрепления людей на работе в том или ином учреждении здравоохранения (мы сейчас говорим именно про медиков) после определенного времени работы (10 или 15 лет) предоставить возможность выкупа этого арендного жилья», — рассказал Александр Турчин об условиях такого выкупа.

«Тем самым мы закрепляем людей для работы в той или иной сфере экономики», — сказал чиновник.

На каких условиях будет осуществляться выкуп, как будет считаться стоимость такого жилья — пока неизвестно.

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