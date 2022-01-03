До чего же «кривые руки» у российских правителей

До чего же «кривые руки» у российских правителей1
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 3.01.2022, 14:07
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Кремль своим неуклюжим предъявлением требований Соединенным Штатам и НАТО пока добился противоположного.
Премьер-министр мирной Финляндии Санна Марин заявила, что страна активизирует оборонное сотрудничество с Евросоюзом, отметив при этом:
«У нас … есть возможность подать заявку на членство в НАТО. Мы должны дорожить этой свободой выбора и считать ее реальной, потому что она касается права каждой страны принимать собственные решения в области безопасности. Это одна из основ европейской безопасности, закрепленная в Принципах ОБСЕ. Мы показали, что учимся на прошлом»
Российский сосед, далекий от военного противостояния с нашей страной, если и не собрался еще в НАТО, то выразил несогласие с подходом Кремля к европейской политике. Интересно, есть ли вообще страна в Европе, которая его разделяет?
Telegram-канал «СерпомПо»