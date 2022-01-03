Пограничник рассказал, куда Лукашенко может перенести миграционный кризис 2 3.01.2022, 14:24

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фото: ANADOLU AGENCY

Возможно ли изменение пути «миграционного коридора»?

Власти Киева опасаются, что Лукашенко перенесет миграционный кризис на белорусско-украинскую границу. Возможность такого развития событий вызывает особую тревогу в связи с угрозой российского вторжения. «Белсат» поговорил с бывшим белорусским пограничником, который из соображений безопасности попросил сохранить анонимность.

– Возможно ли, что режим Александра Лукашенко перенесет миграционное давление на границу с Украиной? И чем граница Беларуси с Украиной отличается от границы со странами Евросоюза?

– Я не политолог, поэтому мне трудно говорить о дальнейшем развитии этого кризиса. Однако могу сказать, что украинскую границу Беларуси перейти нелегально проще, чем польскую, литовскую и латвийскую. Гораздо проще. Она не так сильно защищена ограждениями и камерами.

Есть даже места, где вообще отсутствует инфраструктура охраны границы. По полям бежит только КСП [контрольно-следовой пояс – прим. Белсат] – специально вспаханная полоса земли, на которой можно увидеть следы. Она идет через леса по просеке шириной 30–50 метров. Таких мест на белорусско-украинской границе из-за ее протяженности – 1084 километра – много. Это вся южная граница Беларуси.

– Как ее охрану организовывает Государственный пограничный комитет Беларуси?

– Южную границу в Брестской области охраняет Пинский пограничный отряд, а в Гомельской области – Гомельская пограничная группа и созданная не так давно Мозырская пограничная группа.

За последние 10–15 лет серьезно усилена охрана этой границы, создаются новые комендатуры и посты. Ведь раньше там почти ничего не было. Сейчас есть силы и средства, чтобы закрыть эту границу, но есть еще места, где можно идти-идти – и незаметно войти в Украину. Я знаю, что польско-белорусская граница охраняется гораздо лучше. Наша граница с Украиной просто очень длинная, и ее уплотнение было бы слишком дорогим.

– Есть ли места, где миграционный кризис может приобрести серьезный масштаб?

– Есть такое место. На стыке Гомельской и Брестской областей находится Мерлинский полигон, где в советские времена армия проводила какие-то испытания. Это огромные болота и леса, а ближайшие белорусские населенные пункты находятся в 30 километрах от границы. С украинской стороны, наоборот, деревни почти на границе.

Это очень дикая местность – болота, бездорожье – которую трудно контролировать. Но если сюда привезут мигрантов, никто не заметит. Свидетелей не будет. Я говорю не о пограничниках, а о простых людях.

Но добраться туда было бы очень сложно, надо было бы использовать спецтехнику. Осенью и весной, когда был высокий уровень воды, даже пограничников на посты отправляли вертолетом. Но пешком можно пройти.

– Смогли бы мигранты, в том числе семьи с детьми, преодолеть эти болота, если бы их туда перевезли? Пережили бы они такую дорогу?

– Только с проводником, который очень хорошо знает местность. Самостоятельно там никто не пройдет.

– Что обычно делают белорусские пограничники на этом участке? Были ли там какие-то контрабандные пути?

– Там всегда действовали контрабандисты, особенно в районе Дивина. Но в основном для нужд местных жителей. Они перевозили продукты, если на какой-либо из сторон была очень большая разница в ценах.

Сейчас, возможно, это уже не такая популярная практика, но 10-15 лет назад это было обычным явлением. Особенно это касалось одежды, которая в Украине была очень дешевой, а у нас дорогой. Люди таскали ее по лесам огромными сумками. С другой стороны, мне трудно сказать, что было бы выгодно вывезти контрабандой из Беларуси. Может, только сигареты.

– Перевозили ли контрабандой также «более серьезный товар»? Оружие, наркотики, алкоголь, люди?

– Да, конечно. Как через любую границу. Пока служил, часто слышал, что задержали кого-то с марихуаной. Мы также задерживали мигрантов из Азии, но не в таких масштабах, как сейчас на польской и литовской границе.

– Когда-то Лукашенко заявил, что оппозиция незаконно ввозит оружие из Украины. На границе якобы также задержали анархистов из группы Олиневича, которых обвинили в контрабанде оружия из Украины. Возможно ли, что через зеленую границу в Беларусь попадает оружие?

– Технически все возможно, только я не знаю, имеет ли это смысл.

– Вы когда-нибудь задерживали контрабандистов оружия?

– Такие случаи были, но я считаю это постановкой в пропагандистских целях. Еще до прошлых выборов была «попытка» пересечь пограничный переход на джипе с оружием. Я не вижу никакого смысла переться вседорожником через переход. Нормальный человек знает, что его задержат – если не на границе, то позже. Настоящие контрабандисты поехали бы другим путем.

С этой постановки смеялись даже пограничники, которые там служили.

– Какие отношения были раньше с украинскими пограничниками?

– Нормальные. Когда мы встречались на границе, то здоровались, разговаривали. Между нами не было политических конфликтов. Раньше здесь было спокойно, прозрачно, чисто. Хорошо.

– Сумеет ли Украина уплотнить границу, если белорусские власти направят миграционное давление на юг?

– Думаю, только путем направления сюда дополнительных людей и техники, военных. Ведь они не смогут натянуть колючую проволоку по всей границе. Сомневаюсь, что кто-то даст Украине деньги на строительство забора или другой постоянной инфраструктуры.

– Как раз на этой неделе Государственная пограничная служба Украины объявила, что в январе получит от США почти 25 миллионов долларов на закрытие границ с Беларусью и Россией. Эти деньги должны быть использованы в том числе на беспилотники, камеры и патрульные машины.

– Я убежден, что по крайней мере часть этих средств пойдет не туда, куда должна. Украина похожа на Беларусь, там тоже не все делается так, как должно. Это не Европа.

– Возможно ли, что украинцы закроют погранпереходы с Беларусью в случае обострения политической ситуации?

– Технически, абсолютно. Но мне трудно сказать, что должно случиться, чтобы их закрыли.

– В конце нашего разговора я хотел бы попросить вас определить регион, в котором может произойти миграционный кризис.

– Граница на Пинском участке в значительной степени проходит по водам Днепра [включая зону отселения после Чернобыльской катастрофы – «Белсат»], поэтому я считаю, что если и будет миграционный кризис, то только на Мозырском или Пинском участках.

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С конца мая тысячи мигрантов из Африки и Ближнего Востока попали в ЕС через границу с Беларусью. Хотя режим Александра Лукашенко отрицает свою причастность к миграционному кризису, доказательства и свидетельства мигрантов подтверждают, что к его организации причастен официальный Минск. По мнению властей Польши, Литвы и Латвии, это месть за санкции Запада, гибридная атака, направленная на ослабление единства ЕС.

Согласно источникам украинской и американской разведки, Россия создала мощную военную силу в приграничных с Украиной регионах, и в начале нового года может произойти масштабное вторжение. Поскольку Минск является ближайшим союзником Москвы и экономически от нее зависит, Киев опасается конфликта и на границе с Беларусью. Одной из ее форм может стать массовый приток нелегальных мигрантов.

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