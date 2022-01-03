Президента Бразилии Жаира Болсонару экстренно госпитализировали 3.01.2022, 14:53

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ЖАИР БОЛСОНАРУ

ФОТО: AFP

Медики проверяют необходимость операции.

В понедельник, 3 января, президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали для лечения возможной кишечной непроходимости.

По информации nv.ua об этом сообщает NDTV и ряд других СМИ.

Отмечено, что 66-летний Болсонару был доставлен в больницу Vila Nova Star в Сан-Паулу, сообщило TV Globo.

В июле Болсонару госпитализировали из-за хронической икоты, которая длилась более 10 дней.

После того, как президент Бразилии получил ножевое ранение в живот во время кампании 2018 года, его состояние здоровья вызывало опасения. После покушения он потерял 40% крови, ему сделали несколько операций.

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