Экс-следователь об избитом речичанине: Видно, что издевались 6 3.01.2022, 15:08

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Дмитрий Усхопов

Что говорят эксперты о новогоднем убийстве в Речице.

28-летний житель Речицы Дмитрий Усхопов скончался в приемном покое районной больницы. Родственники умершего рассказывают, что в ночь с 31 декабря на 1 января его задержал милицейский патруль. При задержании мужчина якобы «сопротивлялся». Родственники Дмитрия считают, что парня избивали в милиции и обливали водой.

— При задержании человека за распитие спиртного в общественном месте он изначально доставляется в местное медучреждение для медицинского освидетельствования и установления степени алкогольного и/или наркотического опьянения, — отметил экс-следователь Илья Рокач в экспресс-комментарии «Салідарнасці». — Однако стоит учесть, что и в самом РУВД имеется возможность установить у задержанного степень алкогольного опьянения (в наличии имеются алкотестеры). Поэтому парня изначально могли привезли в РОВД.

После прохождения медицинского освидетельствования либо в случае отказа задержанного от его прохождения, на него могут составить протокол об административном правонарушении и отпустить либо задержать до суда.

Что касается характера имеющихся повреждений на теле, то специалисты-судмедэксперты должны определить их характер, трупные ли это пятна или нет.

Так или иначе, доставка задержанного из РОВД в больницу в состоянии клинической смерти и его дальнейшая смерть — это ненормально. Необходимо полное и объективное разбирательство по данному случаю.

Ждем результаты судмедэкспертизы и проведенной СК проверки. Насколько они будут объективными, покажет время, — полагает Илья Рокач.

В объективности судмедэкспертизы сомневается еще один эксперт, бывший прокурорский работник, согласившийся анонимно прокомментировать ситуацию «Салідарнасці».

— По тем телесным повреждениям, которые видны на теле человека, нужно возбуждать статью об убийстве, — считает эксперт. — Видно, что издевались, что руки были прижаты наручниками, что удары были целенаправленными в область спины, ягодиц.

— Некоторые специалисты высказались о том, что это трупные пятна.

— Понятно, что нужна тщательная экспертиза. Но даже без нее очевидно, что далеко не все повреждения на теле — трупные пятна. Видны прижизненные телесные повреждения. Могу предположить, что где-то были разорваны внутренние органы и произошло кровотечение. Именно от ударов.

В любом случае, родственникам нужно писать заявление в СК района с просьбой возбудить уголовное дело по факту убийства и нанять адвоката. Также им нужно заявлять ходатайство о допросе всех сотрудников отдела, которые были на работе в ту смену, и об опросе всех свидетелей со стороны защиты, которые могут рассказать, где молодой человек находился до встречи с милицией, откуда шел. Они же должны подтвердить, что он был без телесных повреждений, что получил их не на остановке или где-то до этого в городе.

Что касается действий при задержании человека в алкогольном опьянении, то, безусловно, сначала необходимо установить степень опьянения: вменяемый — невменяемый. Если невменяемый, его необходимо госпитализировать, раньше отправляли в медвытрезвитель.

Закон РБ «Об органах внутренних дел», если у человека болезненное состояние, в том числе обнаружены какие-то телесные повреждения, обязывает оказать первую медицинскую помощь и доставить в больницу. То есть, если бы в РОВД увидели у Дмитрия имеющиеся телесные повреждения, которые были нанесены до встречи с милицией, были обязаны составить рапорт об этом.

После оперативные сотрудники должны расследовать причину появления телесных повреждений, установить место, где они могли быть причинены, выехать на проверку и т.д.

— В МВД утверждают, что погибший оказал неповиновение. Могли в ответ на такое поведение применить к нему силу?

— То, как сотрудники реагируют на агрессию, говорит об уровне их профессионализма. Есть приемы рукопашного боя, есть другие методы, тот же газовый баллончик на крайний случай, — их специально обучают не наносить вред здоровью человека. В том же законе «Об органах внутренних дел» говорится, что сотрудники любыми своими действиями обязаны стремиться «причинить наименьший вред жизни и здоровью граждан». Если человек остается агрессивным, пожалуйста, возбуждайте дело — и в суд, доказывайте. Но не избивайте!

Предполагаю, что при справедливом расследовании превышение полномочий здесь имело бы место. Многое будет зависеть и от экспертизы, и от позиции прокурора района, который также несет ответственность, потому что именно он будет решать — возбуждать дело или нет.

— В наших сегодняшних реалиях есть вероятность того, что прокурор выступит на стороне родных погибшего?

— Маловероятно. Также нет и нормальных следственных органов, которые бы могли защитить их позицию. Скорее всего, этот случай спустят на тормозах. Откажут в возбуждении из-за отсутствия состава преступления.

Но смысл собрать как можно больше свидетельств и доказательств есть для того, чтобы в будущем провести проверку и привлечь виновных к ответственности.

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