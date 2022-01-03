Андрей Шарендо: Победа и свобода будут тогда, когда мы снова выйдем на улицы наших городов 1 3.01.2022, 15:55

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Андрей Шарендо

фото: CHARTER97.ORG

Активист «Европейской Беларуси» призывает белорусов не сдаваться.

Ровно год назад активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк задержали в собственном доме. Суд Московского района Бреста 9 июня 2021 года незаконно назначил ей 2 года колонии.

Муж активистки Андрей Шарендо вспоминает те события и стойкость Полины у себя на странице в Facebook:

«Полина была задержана ровно год назад. Тогда я не смог защитить Полину, так как сам находился за решеткой. В холодной, темной и грязной камере я и встречал Новый год. Как разворачивались события 3 января 2021 года, мы могли видеть в так называемом "суде" над Полиной, где это являлось видеодоказательством. Мы видим, как из трех машин выгружается целая толпа силовиков: три омоновца в шлемах масках и с тараном за плечами, шесть милиционеров, служба опеки, сотрудники в штатском, два подставных "свидетеля". И вся это армия против одной беззащитной женщины и четырехлетнего мальчика.

Эта армада заходит в подъезд, пытается впихнуться в лифт, но это не удается и омоновцы и половина милиционеров идет по лестнице. Мы видим, как они подходят к двери, один из милиционеров для вида стучится, требует открыть. Но уже через 5 секунд звучит команда выбивать дверь. И здоровенные омоновцы тараном бьют в наши деревянные двери, и они отлетают на полтора метра до шкафа. Полину жестко задерживают на глазах у сына, руки стягивают пластиковыми стяжками за спиной и начинают обыск, который больше напоминает погром.

Так Полина попала в плен, который длится уже год. Но даже в плену Полина продолжает борьбу. Она рушит систему, полностью отрицает все ее инстанции, называет их тем, кем они и являются: предателями, оккупантами и преступниками. За это прислужники диктатора мстят Полине. Более 100 суток по холодным и темным карцерам, бесконечные изнурительные этапы длинной в 7-9 дней, попытка запугать карательной психиатрией, навешивание всех возможных экстремистских табличек, ограничение в переписке и посылках, запрет звонков и свиданий.

Но Полина не покорилась. На своем "суде" Полина переиграла карателей, и все выглядело так, что это Полина судила этих прокуроров и милиционеров. И тот приговор, что так называемый "судья" озвучил, звучал как приговор для него и всей карательной системы. В каждом слове на "суде" и каждом своем письме Полина подчеркивает: Лукашенко – убийца и террорист, с ним нельзя вести никакие переговоры.

Только сильные санкции и прекращения всяких контактов с диктатором приблизит крах системы. Полина всегда призвала белорусов продолжать борьбу в любых условиях и обстоятельствах, никогда не сдаваться и действовать. Победа и свобода будут тогда, когда мы снова выйдем на улицы наших городов! Полина верит, что это будет скоро! Жыве Беларусь!», – пишет муж политзаключенной.

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