Самый богатый человек Украины удвоил свое состояние за 2021 год 3.01.2022, 16:30

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Ринат Ахметов

фото: EPA

Ринат Ахметов занимает 190 место в рейтинге 500 самых богатых людей планеты.

Личное состояние украинского олигарха Рината Ахметова выросло на 55% или на $4,14 млрд за 2021 год. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index, пишет liga.net.

На начало января в рейтинге 500 самых богатых людей планеты Ахметов занимает 190 место с состоянием $11,7 млрд.

Ахметов – единственный представитель Украины в Bloomberg Billionaires Index.

"Самый богатый человек Украины владеет Систем Кэпитал Менеджмент, крупнейшим промышленным конгломератом страны. Мариупольская компания инвестирует в металлургию, добычу полезных ископаемых и энергетику. Он владеет энергетической компанией ДТЭК и контролирует 71,2% акций Метинвеста, крупнейшего производителя стали в стране", – говорится в профайле Ахметова на Bloomberg.

По подсчетам агентства, состояние Ахметова сопоставимо с 0,0558% ВВП США, на свои деньги он в состоянии купить 6,4 млн унций золота или 150 млн баррелей нефти.

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