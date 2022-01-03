Сколько дополнительных выходных будет у белорусов в 2022 году? 3.01.2022, 17:53

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Опубликован официальный график выходных и рабочих дней.

Министерство труда и социальной защиты разработало официальный график выходных и рабочих дней в 2022 году.

Выходные дни в январе 2022 года – Рождество (по календарю православной конфессии) Также выходными являются все субботы месяца (8, 15, 22 и 29 января) и все воскресенья месяца (9, 16, 23 и 30 января).

Выходные дни в феврале 2022 Выходными являются все субботы месяца (5, 12, 19 и 26 февраля) и все воскресенья месяца (6, 13, 20 и 27 февраля).

Выходные дни в марте 2022 8 марта – Международный женский день Также выходными являются все субботы месяца кроме второй (5, 19 и 26 марта) и все воскресенья месяца (6, 13, 20, 27). Вместо субботы 12 марта выходной день в понедельник 7 марта.

Выходные дни в апреле 2022 Выходными являются все субботы месяца (2, 9, 16, 23 и 30 апреля) и все воскресенья месяца (3, 10, 17 и 24 апреля).

Выходные дни в мае 2022 1 мая – Праздник труда 3 мая– Радуница (по календарю православной конфессии) 9 мая – День победы Также выходными днями являются все субботы месяца кроме второй (7, 21 и 28мая) и все воскресенья месяца (1, 8, 15, 22 и 29 мая). Вместо субботы 14 мая выходной день в понедельник 2 мая.

Выходные дни в июне 2022 Выходными являются все субботы месяца (4, 11, 18 и 25 июня) и все воскресенья месяца (5, 12, 19 и 26 июня).

Выходные дни в июле 2022 3 июля – День Независимости Республики Беларусь Также выходными днями являются все субботы месяца (2, 9, 16, 23 и 30 июля) и все воскресенья месяца (10, 17, 24 и 31 июля).

Выходные дни в августе 2022 Выходными являются все субботы месяца (6, 13, 20 и 27 августа) и все воскресенья месяца (7, 14, 21 и 28 августа).

Выходные дни в сентябре 2022 Выходными являются все субботы месяца (3, 10, 17 и 24 сентября) и все воскресенья месяца (4, 11, 18 и 25 сентября).

Выходные дни в октябре 2022 Выходными являются все субботы месяца (1, 8, 15, 22 и 29 октября) и все воскресенья месяца (2, 9, 16, 23 и 30 октября).

Выходные дни в ноябре 2022 7 ноября – День Октябрьской революции Также выходными днями являются субботы месяца (5, 12, 19 и 26 ноября) и все воскресенья месяца (6, 13, 20 и 27 ноября).

Выходные дни в декабре 2022 25 декабря –Рождество Христово (по календарю католической конфессии) Также выходными являются все субботы месяца (3, 10, 17, 24, 31 декабря) и все воскресенья месяца (4, 11 и 18 декабря).

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