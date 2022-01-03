Литва выслала в Ирак почти 100 мигрантов 3.01.2022, 17:55

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Фото: charter97.org

Из Вильнюса выполнен первый чартерный авиарейс с 98 мигрантами, попавшими в Литву из Беларуси.

Литва выслала в Багдад и Эрбиль (Иракский Курдистан) 98 мигрантов из Ирака, прибывших в балтийскую страну через границу с Беларусью. Авиарейс выполнен из Вильнюса, сообщили в понедельник, 3 января, в министерстве внутренних дел Литвы, пишет dw.com.

Речь идет о первом чартерном рейсе такого рода. Агентство уточнило, что возвращение было добровольным. Глава МВД Литвы Агне Билотайте выразила мнение, что имело место "историческое событие". Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис поблагодарил Евросоюз и Ирак за их действия на фоне событий, происходящих на границе Евросоюза с Беларусью.

Как уточняет агентство dpa, в Литву в ходе нынешней эскалации попали около 4200 мигрантов, позднее обратившихся за убежищем в этой стране.

Спровоцированный Лукашенко миграционный кризис

Напряженная обстановка у внешних границ ЕС сохраняется уже многие недели. Запад обвиняет Лукашенко в намеренном завозе в его страну тысяч мигрантов из горячих точек на Ближнем Востоке для дальнейшей переправки в страны Евросоюза. В Польше и Литве из-за спровоцированного миграционного кризиса возводили заграждения из колючей проволоки.

В Европе назвали миграцию с территории Беларуси "гибридной агрессией" белорусского режима.

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