Что происходит на рынках в первые дни нового года? 1 3.01.2022, 18:21

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Репортаж из Слуцка.

Kurjer.info побывал на Слуцком рынке в выходной день, 2 января. Вот как он выглядел.

Площадь у входа на рынок. В прошлом году здесь стояла новогодняя ёлка. В этом году на этом месте — грустно.

Много пустых прилавков, где продают овощи и фрукты.

Зато у вещевых точек торговля более бойкая, ведь впереди ещё один большой праздник — Рождество!

Никаких праздничных украшений на торговой площадке не видать. Что придаёт некий колорит в серую погоду, так это искусственные цветы, яркие краски заморских фруктов да скромный стол с новогодними игрушками и гирляндами.

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