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«Смерть Усхопова показала всю бессмысленность идеи властей с закрытием негосударственных СМИ»

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  • 3.01.2022, 18:32
  • 20,090
«Смерть Усхопова показала всю бессмысленность идеи властей с закрытием негосударственных СМИ»
Дмитрий Усхопов

Лукашистам не удалось скрыть смерть жителя Речицы.

Журналист Алесь Пилецкий написал в соцсети о смерти 28-летнего жителя Речицы Дмитрия Усхопова:

- Смерть Усхопова еще раз показала бессмысленность идеи властей с закрытием негосударственных СМИ. Прошло двое суток, а опубликованы уже и мнения родственников, и показания следователей, заключения экспертов и даже фото трупа.

МВД и МВД вынуждены оправдываться в телеграм-каналах, заявляя, что «действия милиции законны» еще до окончания официальной проверки. С традиционной мантрой о «степени опьянения». Как будто смерть пьяного человека несколько отличается от смерти трезвого человека.

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