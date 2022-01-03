«Смерть Усхопова показала всю бессмысленность идеи властей с закрытием негосударственных СМИ»11
- 3.01.2022, 18:32
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Лукашистам не удалось скрыть смерть жителя Речицы.
Журналист Алесь Пилецкий написал в соцсети о смерти 28-летнего жителя Речицы Дмитрия Усхопова:
- Смерть Усхопова еще раз показала бессмысленность идеи властей с закрытием негосударственных СМИ. Прошло двое суток, а опубликованы уже и мнения родственников, и показания следователей, заключения экспертов и даже фото трупа.
МВД и МВД вынуждены оправдываться в телеграм-каналах, заявляя, что «действия милиции законны» еще до окончания официальной проверки. С традиционной мантрой о «степени опьянения». Как будто смерть пьяного человека несколько отличается от смерти трезвого человека.