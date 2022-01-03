Пожар серьезно повредил комплекс зданий парламента ЮАР 3.01.2022, 18:37

фото: reutars

Обрушилась крыша исторического пленарного зала, в стенах появились большие трещины.

Крупный пожар серьезно повредил комплекс зданий парламента ЮАР, находящийся в Кейптауне. 3 января, 70 пожарных в течение суток не могли взять под контроль пламя, вспыхнувшее ранним утром в воскресенье, пишет dw.com.

По данным властей ЮАР, пожар начался в задней части комплекса зданий, в котором находится исторический зал палаты собраний и Национальный совет провинций (верхняя палата парламента ЮАР). Через несколько часов огонь перекинулся на крышу здания Национального собрания, где заседает парламент. В итоге крыша исторического пленарного зала обрушилась, а некоторых стенах комплекса появились большие трещины. В здании парламента находится множество национальных артефактов, судьба которых до сих пор неизвестна. Сообщений о пострадавших не поступало.

Причина пожара пока не установлена. По некоторым данным, установленная в зданиях система пожаротушения не сработала из-за несанкционированного вмешательства извне. Якобы кто-то закрыл один из клапанов, что не позволило запуститься автоматическим разбрыгивателям воды.

При этом министр общественных работ и инфраструктуры Патрисия де Лилль уточнила, что из записей камер наблюдения следует: кто-то находился в здании после полуночи. Задержан мужчина старше 50 лет. Что вменяется ему в вину, также пока неизвестно. По данным полиции, подозреваемый должен предстать перед судом 4 января.

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