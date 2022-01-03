Ученые нашли «островки» ранней Земли в нижней мантии 3.01.2022, 19:07

1,438

Для исследования специалисты отправились в Коралловое море, которое находится между Австралией и Новой Гвинеей.

Ученые из Австралийского национального университета опубликовали исследование, в котором попытались объяснить существование «зон сверхнизкой скорости» (Ultra Low Velocity Zones, ULVZ) распространения сейсмических волн в мантии Земли. По их мнению, они связаны с остатками вещества молодой планеты и появлением Луны, сообщает Naked science.

ULVZ – это области шириной в сотни и толщиной в десятки километров, в которых скорость распространения сейсмических волн резко снижается. Природа их появления остается загадкой для ученых.

В ходе нового исследования ученые решили проверить гипотезу о том, что зоны сверхнизкой скорости отличаются по составу и содержат в себе остатки вещества ранней Земли. Они богаты оксидами железа, находятся сравнительно недалеко от ядра планеты и могут влиять на ее глобальное магнитное поле.

Исследователи отправились в Коралловое море, которое находится между Австралией и Новой Гвинеей. Это область повышенной сейсмической активности, что дает хорошие возможности для изучения глубинных слоев Земли. Ученые собрали данные и провели компьютерное моделирование разных вариантов строения таких зон и того, как они могут влиять на прохождение сейсмических волн.

Затем исследователи сравнили полученные результаты с реальным сигналом и выбрали модель, которая точнее других соответствовала наблюдениям. Она предполагает, что ULVZ обладают слоистой структурой, а значит, могут быть остатками древнего вещества Земли.

Вероятно, что около четырех миллиардов лет назад, когда шла дифференциация пород, тяжелое ядро опускалось к центру, а более легкие силикаты поднимались к поверхности, молодая Земля столкнулась с другим небесным телом. В результате появилась Луна, а на самой планете осталась «рана» - обширный океан расплавленной магмы, в котором шло разделение пород на более и менее плотные.

Постепенно остывая и затвердевая, вещество сохранило такое слоистое расположение. Океан превратился в островки, которые погрузились глубоко в мантию, став зонами сверхнизкой скорости — слоистыми плотными участками посреди значительно лучше перемешанной породы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».