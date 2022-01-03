Культурная площадка «Арт Сядзіба» прекращает свою деятельность 3.01.2022, 19:11

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Она просуществовала 10 лет.

Культурная площадка «Арт Сядзіба» прекращает свою деятельность. Сейчас организация находится в стадии ликвидации. Представители «Арт Сядзібы» отметили, что приняли решение не продолжать свою деятельность и назвали одну из причин: в скором времени будет принят закон с ответственностью за деятельность организаций, которые ликвидировали, пишет zerkalo.io.

Культурная площадка «Арт Сядзіба» открылась в минском торговом доме «Горизонт» в 2011 году. Владельцем проекта стало информационно-просветительское учреждение «Амарока». Площадка создавалась для популяризации белорусского языка, культуры и объединения творческой интеллигенции. На базе «Арт Сядзібы» проводились культурные мероприятия, лекции, семинары, фестивали и концерты.

Через восемь месяцев ТД «Горизонт» разорвал с организацией договор аренды и им пришлось съехать. «Арт Сядзібу» затем неоднократно выселяли со съемных помещений, некоторое время им приходилось работать в подпольном формате в двухкомнатной квартире. Даже в таких условиях они продолжали работать, проводить квартирники, языковые семинары, пресс-конференции.

В октябре 2013 года «Арт Сядзіба» возобновила свою полноценную работу. Организация провела множество культурных мероприятий.

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