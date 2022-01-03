Кто и почему лидирует в рейтинге самых дорогих компаний мира 2 3.01.2022, 19:52

2,970

Лидерские позиции в десятке самых дорогих мировых брендов в 2021 году вновь заняли IT-концерны из США.

Американские IT-концерны традиционно занимают большинство верхних строчек в рейтинге самых дорогих компаний мира. 2021 год не стал исключением - на восьми из десяти верхних позиций расположились технологические гиганты из США, пишет dw.com.

Корпорация Apple - производитель персональных компьютеров и планшетов, смартфонов и программного обеспечения - стала первой в истории компанией, чья стоимость приблизилась к отметке в 3 триллиона долларов (2,96 трлн). Цена одной акции Apple, по подсчетам аудиторской компании EY и информагентства Reuters, за год выросла на 31 процент.

На втором месте в списке находится концерн Microsoft, цена акции которого за год увеличилась на 52 процента, а общая стоимость оценивается в 2,57 триллиона долларов. На третьем месте - Alphabet, головная компания поисковика Google, цена ее акции за год поднялась почти на две трети, а общая стоимость составила 1,96 триллиона долларов.

Немецкие компании сильно отстают

Немецкие бренды на мировом рынке капитала оцениваются во много раз ниже: одна лишь американская Alphabet стоит больше совокупной стоимости всех 40 компаний из немецкого индекса DAX (1,9 триллиона долларов). Самая дорогая акция в немецком индексе - газовой компании Linde. В мировом рейтинге концерн с биржевой стоимостью 175 миллиардов долларов занимает лишь 77-е место - да и то после слияния с американской компанией Praxair, благодаря чему его стоимость увеличилась вдвое. Самый дорогой немецкий бренд, IT-концерн SAP (166 млрд долларов), занимает в мировом рейтинге 2021 года лишь 80-ю строчку, опустившись на восемь позиций по сравнению с прошлым годом. Siemens после года перерыва вновь оказался в сотне самых дорогих компаний мира.

Незадолго до финансового кризиса 2008 года в топ-100 самых дорогих мировых брендов семь позиций занимали немецкие фирмы. Сейчас их всего восемь в топ-200. "Значение Европы на мировых биржах уменьшается, чаша весов все сильнее смещается в сторону США", - говорит финансовый аналитик Хенрик Алерс (Henrik Ahlers) из аудиторской компании EY. Если в 2007 году в первую сотню входили 46 европейских брендов, в 2021 году их осталось всего 16, в то время как американских - 61. По словам Алерса, не в последнюю очередь это объясняется тем, что быстрое развитие цифровизации в условиях пандемии благоприятно сказалось на развитии IT-отрасли, а большинство технологических концернов находятся в США.

Европейские лидеры - LVMH и Nestle

Самым дорогим европейским предприятием стал французский люксовый концерн LVMH (414 миллиардов долларов), занявший 19-е место в мировом рейтинге. За ним на 22 месте - крупнейший в мире производитель продуктов, швейцарская транснациональная корпорация Nestle.

"Несмотря на инвестиционный бум в секторе стартапов у нас слишком мало молодых фирм, которые по выручке и по биржевой стоимости вырывались бы в мировой топ", - продолжает Алерс. Единственной европейской компанией, по-настоящему "выстрелившей" в 2021 году, стал немецкий разработчик вакцины против коронавируса BioNTech. Рыночная стоимость фирмы из Майнца превысила 61 млрд долларов, и она заняла 12 место в рейтинге 100 самых дорогих немецких компаний, попав в топ-300 самых дорогих мировых брендов. А ее стоимость на американской технологической бирже Nasdaq за год выросла более чем в три раза.

Кризисная ситуация в 2021 пандемийном году благоприятно повлияла на компании-производители микрочипов. Производитель видеокарт Nvidia (774 миллиарда долларов) и компания TSMC (567 миллиардов) даже попали в первую десятку самых дорогих компаний мира.

Проигравшими в этом году стали китайские интернет-компании Tencent и Alibaba, выбывшие из топ-10 самых богатых мировых брендов, при этом биржевая стоимость последней упала вдвое. Нефтяной гигант Saudi Aramco, еще два года назад занимавший первую строчку в мировом рейтинге, опустился на четвертую. После выхода на биржу его стоимость стабилизировалась на уровне 1,9 триллиона долларов.

Среди автопроизводителей лидирует Tesla

Среди автопроизводителей вперед вырвалась Tesla. Биржевая стоимость американской компании за три года выросла более чем в 20 раз до 1,1 триллиона долларов. Теперь компания занимает шестую строчку в рейтинге самых дорогих мировых брендов. Самый дорогой немецкий автоконцерн Volkswagen занимает в рейтинге лишь 112 строчку - несмотря на то, что цена его акции увеличилась на 30 процентов, стоимость компании составила всего 130 млрд долларов.

А новичком с максимальной стоимостью (96 млрд долларов) в списке самых дорогих компаний мира стал американский производитель электромобилей Rivian, обогнавший и Daimler (85 миллиардов долларов), и BMW (66 миллиардов).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».