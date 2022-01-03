Умер профессор Адам Мальдис 3.01.2022, 19:59

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Адам Мальдис

Его называли отцом белорусской культурологии.

Умер Адам Мальдис — профессор, белорусский литературовед, критик, публицист, прозаик и переводчик. Ему было 89 лет, пишет zerkalo.io.

Адам Мальдис родился 7 августа 1932 года в крестьянской семье в деревне Россолы Островецкого района. Окончил журфак БГУ, аспирантуру при Институте литературы имени Янки Купалы АН БССР, в 1963 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1986 году — докторскую. С 1990 года — профессор.

Его называли отцом белорусской культурологии: многие белорусские исследователи говорили о том, что именно Мальдис создал белорусоведение, как науку. Коллеги называли его человеком-академией и человеком-энциклопедией. Он был одним из основоположников исследований белорусской мемуарной литературы, активно исследовал белорусское зарубежное культурное наследие.

Изучал литературу XIX века, был одним из авторов двухтомника по истории белорусской литературы. Инициатор и редактор библиографического словаря «Беларускія пісьменнікі». Написал книгу «Беларусь у люстэрку мемуарнай літаратуры XVIII стагоддзя: нарысы быту і звычаяў», а также воспоминания о Владимире Короткевиче — «Жыцце і ўзнясенне Уладзіміра Караткевіча».

Занимался переводами с польского и болгарского языков. Писал исторические очерки, повести и статьи.

Награжден Госпремией СССР имени Якуба Коласа, орденом Франциска Скорины и медалью «100 лет БНР». Является заслуженным деятелем культуры Польши.

Мальдис был председателем комиссии «Вяртанне» Белорусского фонда культуры, с 1989 года — член Белорусского ПЕН-центра. В 1990 году в качестве члена делегации БССР участвовал в работе 45 сессии ООН.

Работал директором Национального научно-просветительского центра имени Франциска Скорины и являлся основателем и первым руководителем Международной ассоциации белорусистов. С 1996 года руководил отделом культурологии Международной Академии наук Евразии.

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