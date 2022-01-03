Синоптики: На неделе будет до +7°С 3.01.2022, 20:10

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Прогноз погоды по Беларуси на 4-6 января.

4 января погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). Местами ожидается гололед и слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, днем с переходом на южный умеренный, пишет pogoda.by.

Температура воздуха ночью от -8°С по северо-востоку до +4°С по юго-западу страны; днем +1..+7°С, по северо-востоку республики 0..-1°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

5 января республика будет находиться под влиянием системы атмосферных фронтов, смещающейся с Западной Европы. Облачно. Во многих районах республики ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь). По северо-востоку слабая метель, местами прогнозируется налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный с переходом на западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток составит -2..+5°С, днем по югу до +7°С.

6 января погоду будут определять атмосферные фронты и прохладная неустойчивая воздушная масса, распространяющаяся со Скандинавии. Облачно. Временами снег, мокрый снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти порывистый. Температура воздуха в течение суток -3..+3°С.

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