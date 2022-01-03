Дочери Медведчука и крестнице Путина Швейцария аннулировала учебную визу

Дочери Медведчука и крестнице Путина Швейцария аннулировала учебную визу7
- 3.01.2022, 20:20
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Она собиралась учиться в Женевском университете.
Швейцария отменила выданную дочери скандального украинского Народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом, и крестнице Путина учебную визу, которую она получила для обучения в Женевском университете. Об этом Виктор Медведчук заявил в интервью, пишет zn.ua.
“Да, дочь окончила школу в Украине, в Киеве и поступила, сдала экзамены в Женевский университет. Более того — обратилась, получила учебную визу. Все было нормально и в начале сентября собралась ехать на занятия. Буквально за два дня до этого ей объявили, что ее виза аннулирована”, — рассказал Медведчук.
Не смог удержаться Виктор Медведчук и от кремлевских лозунгов.
“Западный мир и здесь проявился. Да, я выступаю против внешнего управления — внешнего управления Соединенных Штатов и Запада. И буду выступать”, — резюмировал кум Путина.