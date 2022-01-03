Как поменялись цены на жилищно-коммунальные услуги? 1 3.01.2022, 20:28

1,440

Тарифы поднялись на все.

Уже традиционно в начале года в Беларуси пересматривают тарифы на основные жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). «АиФ» изучил соответствующий документ и выяснил, насколько потяжелеет «жировка».

Каждому — свое

В 2022 году цены на основные ЖКУ планируют повысить в два этапа – с 1 января и с 1 июня. Это следует из указа от 23.12.2021 г. №507 «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2022 год». Такая же схема применялась три предыдущих года. В последнее время в Беларуси ежегодно планово поднимают тарифы на жилищно-коммунальные услуги в пределах $5 в эквиваленте в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг.

Основные услуги выросли в цене именно с начала 2022 года. Тарифы поднялись на все, за исключением отопления. По расчетам «правительства» – на 11,1 руб. (в эквиваленте на $3,92). С 1 июня 2022 года ожидается увеличение цен на тепловую и электрическую энергию, газ природный и сжиженный на цели отопления – на 3,04 руб. (в эквиваленте на $1,08).

При этом нужно понимать, что для каждого собственника сумма подорожания различается. К примеру, достаточно много нюансов по платежам за газ и электричество. Так, различные тарифы на газ представлены для тех, у кого есть счетчики и у кого их нет, установлены индивидуальные газовые отопительные приборы или нет и т. д.

Для пустых квартир

«Экономически обоснованные» тарифы, применяющиеся в основном для владельцев квартир, в которых никто не прописан, а также «тунеядцев», также увеличились. Некоторые полные тарифы выросли весьма ощутимо. К примеру, экономически обоснованный тариф на отопление и горячую воду 1 января повысили с 107,31 руб. до 118,85 руб. за 1 Гкал. То есть рост – примерно на 10,8%. Для сравнения: предельно допустимый субсидируемый тариф 1 января не подняли, он вырастет 1 июня на 8,8% – с 21,9245 руб. до 23,859 руб. за 1 Гкал. Предельно допустимый полный тариф за водоснабжение повысили на 16,1% – до 1,3499 руб. за 1 куб. м. Подорожали и другие услуги.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».