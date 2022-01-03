В Польше сократили срок действия ковидных сертификатов 3.01.2022, 20:35

1,756

Правительство Польши обсуждает эпидемические ограничения.

С февраля срок действия ковидных сертификатов будет сокращен до 270 дней, сообщило polskieradio.pl Министерство здравоохранения Польши.

В понедельник и вторник правительство Польши будет обсуждать эпидемические ограничения. Как заявил пресс-секретарь правительства Петр Мюллер, ситуация по-прежнему остается серьезной, и решение о возможном продлении ограничений будет представлено, вероятно, в среду.

Одной из тем обсуждения правительственной группы по чрезвычайным ситуациям является также вопрос о возвращении учащихся в школы.

«Я рассчитываю на то, что в среду мы будем готовы сообщить об этом. Конечно, это важно, вернутся ли после выходных школы к нормальной учебе или в какой-либо другой способ – гибридный. Все это мы будем обсуждать на заседании группы. Также мы примем во внимание последние эпидемические данные», - сказал Петр Мюллер.

До конца этой недели учащиеся начальных и средних школ будут учиться дистанционно. В воскресенье, 2 января, министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что ведомство не предусматривает продления дистанционного обучения, введенного в связи с пандемией COVID-19. «Школьники вернутся в школы 10 января», - заверил министр в эфире Польского общественного телевидения.

Кроме того, с февраля срок действия ковидных сертификатов будет сокращен до 270 дней, сообщило Министерство здравоохранения Польши.

В настоящее время ковидный сертификат Европейского союза является действительным в течение 360 дней с дня последней прививки. С начала февраля срок его действия будет сокращен до девяти месяцев. Изменение также касается сертификатов, выдаваемых после получения бустерной дозой.

За прошедшие сутки в Польше тесты подтвердили 6422 новых случая инфицирования коронавирусом. От COVID-19 умерли 9 человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».